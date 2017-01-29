Bülent Erandaç
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Bahçeli’ye saldıran ‘hayır’cı koalisyon
Kukla FETÖCÜLER'İN Nato- CIA-Pentagon emirleri doğrultusunda yürüttükleri 15 Temmuz darbe girişimi Türkiyemizi işgal hareketiydi.
"Türkiyemizin bekası" açısından Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli aynı rotada birleşerek ülkemizin önünü açacak bir girişimi başlattılar. MHP lideri Devlet Bahçeli emperyalizmin oyununu bozdu. Milli ve Yerli Lider olarak 7 Haziran 2015 seçimi öncesinde de yaşanılan ve HDP'yi, CHP ile birlikte bu ülkenin iktidar koltuğuna taşıma oyunlarını "erken seçim" diyerek bozmuştu.
7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana CHP-Kemal Kılıçdaroğlu çıldırdı.
Merkezinde CHP ve HDP bileşenleri, medyalarının bulunduğu yıkım koalisyonu Devlet Bahçeli'ye saldırmaya başlamışlardı. Ne tesadüftür, bugünde 'Hayır'cı cephede buluşan CHP-HDP ve bileşenleri Devlet Bahçeli'ye saldırıyor.
DEVLET BAHÇELİ'YE SALDIRAN KONSORSİYUMU DİKKATLE BAKINIZ.
'Hayır'cı cephe, darbe sevdalılarına geçit olmadığını "önce bizim cesedimizi çiğnersiniz" diyen Devlet Bahçeli'ye saldırıyorlar.
Hükümete, terörle mücadelesinde "milletin duası ve bizim desteğimiz arkanızdadır" diyen Bahçeli'ye saldırıyorlar.
CHP NEREYE: Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP'nin savruluşu, PKK'nin siyasi uzantısı HDP ile kolkola oluşu, politikalarının Atatürk'ün Partisine yakışmadığı uzun zamandır konuşuluyor, yazılıyor... Önceki gün Başbakan Binali Yıldırım "Ey milli şef İnönü'nün partisi" vurgulamasıyla harika bir CHP değerlendirme yaptı:
"Ey CHP, ey Atatürk'ün partisi, ey Milli Şef İnönü'nün partisi ne hallere düştün... Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine? Anayasa değişikliğinin sebebi CHP'dir, 2007'de millet iradesine karşı çıktınız, cumhurbaşkanı seçtirmedinız, icatlar ortaya koydunuz. Millet de 'Ben seçiyorum' dedi. Yaptığımız iş, yarım kalan işi tamamlamak. Olay bundan ibaret kimse abartmasın." Gelecek hafta Kemal Kılıçdaroğlu- CHP, Cumhurbaşkanlığı sisteminin halkın önüne getirilmesini engellemek amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. İlginçtir, FETÖ lojistiğinde MHP'yi ele geçirmeye kalkan, fakat başaramayan Meral Akşener de Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti.
Meral Akşener ile CHP'nin 'Anayasa Mahkemesi Kardeşliği' ne tanık oluyoruz.
Bu kardeşlik aslında daha önce başlamıştı. Meral Akşener FETÖ lojistiğinde MHP'yi ele geçirmeye kalkmış, başaramamıştı. Akşener MHP'yi ele geçiremedi ama Milli Şef İnönü'nün Partisi CHP ile beraber bugün 'HAYIR'cı cephesinde işbirliği yapıyor. Şimdi FETÖ lojistiğinde Meral Akşener'in MHP'yi ele geçirme hamlesinin ne kadar önemli olduğu, arka planında ne tezgâhlar yattığı daha iyi anlaşılıyor.
Meral Akşener başarsaydı, bugun Cumhurbaşkanlığı sistemi için AK Parti ile MHP'nin beraberliği olmayacaktı. 1982 darbe anayasasının topal ördeğe dönmüş, Hükümet modeli, çift başlıklı yönetim devam ettirilecekti. Milli Duruş sergileyen Devlet Bahçeli devre dışı bırakılacaktı. MHP bugün parçalanmıştı. Meral Akşener'in elinde kalacak MHP parçası ile CHP aynı blokta olacaklardı.
SONUÇ: Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirilmesine yönelik Anayasa değişikliği CHP'yi çıldırttı. Akıllarını başlarından aldı. Milli Şef İnönü'nün Partisi rotasını kaybetmişti, şimdi motor aksamını dağıtmak üzere. Motor dağılırsa, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da genel başkanlığı sona erecek. Bakalım Milli Şef İnönü'nün CHP'sini kim tamir edecek? Kim yürütecek?
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- BÜLENT ERANDAÇ
- Bahçeli’ye saldıran ‘hayır’cı koalisyon
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