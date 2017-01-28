Bülent Erandaç
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Eski Türkiye’cilere kapak olsun
KAPAK-1: İngiltere Başbakanı May bugün, Almanya Başbakanı Merkel ise 2 Şubat'ta koşarak Ankara'ya geliyor. İngiltere Başbakanı ABD'nin yeni başkanı Trump'la görüştekten sonra hemen Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Neden acaba?
ABD Başkanı Trump'ın kenara atmaya düşündüğü Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye neden dümen kırdı acaba?
KAPAK-2: Dünya Bankası, Türkiye'de 2006 sonrasında 130.4 milyar dolar değerinde 197 altyapı projesinin yapımının tamamlandığını, bazılarının da devam ettiğini açıkladı. Eski Türkiye bülbülleri bakınız. Türkiye'nin mega projeleri sürüyor. Sinop Nükleer Santrali 22 milyar dolar, Akkuyu Nükleer Santrali 20 milyar dolar, İstanbul-İzmir Otoyolu 16 milyar dolar, Kanal İstanbul 15 milyar dolar, Üçüncü Havaalanı 10 milyar dolar, Hızlı Tren projesi 14 milyar dolar, 8 deniz ve hava savunma projesi 9 milyar dolar...
Türkiye benzer gelişmekte olan ülkeler arasında mega projelere yaptığı ve yapacağı harcamalarla önde gelen bir ülke. Köprüler, yollar, alt ve üst geçitler, hızlı trenler, havalimanları alt yapımızı zenginleştiriyor. Hani Türkiye batıyordu?
KAPAK-3: Çanakkale Boğaz Geçişi ihalesine katılanlara bakın, Eski Türkiye kargaları. Birinci konsorsiyum:
Japonya'nın en büyük ikinci ticaret şirketi Itochu ile çelik köprü ve çeşitli ağır sanayi dallarına yönelik makine imalatında faaliyet gösteren Japon firması IHI Corporation. İkinci konsorsiyum:
Kore'nin devi Hyundai Üçüncü konsorsiyum: İtalyan devi inşaat şirketi Astaldi, İçtaş ve Kalyon İnşaat.
Dördüncü konsorsiyum: Çinli inşaat devi Sichuan Road and Bridge (CRBC).
Beşinci konsorsiyum: Birleşik Arap Emirlikleri'nden SK Mühendislik ve Güney Koreli Daelim Industrial. 2 bin 23 metre ayak açıklığı ile dünyanın en büyük köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için gelen teklifler Türkiye'deki ekonomiye olan güvenin göstergesidir. Dünyadan çok önemli 13 finans kuruluşu köprüyü finanse edebileceklerine dair iyi niyet mektuplarını dosyalara koymuştur.
Bülbüller, hani yabancı yatırımcılar Türkiye'ye güvenmiyordu?
KAPAK-4: Gelecek Afrika'da.
Cumhurbaşkanımız, Afrika'da bulunan 54 devletin 23'üne gitti. Bazılarına sık sık gitti. Türkiye, 2009'da 14 olan büyükelçilik sayısını son 6 yılda 39'a yükseltti. 2005'te kabul edilen 'Afrika Yılı'nın ardından kıtadaki altyapı projelerini, yatırımlarını ve insani yardımlarını artırdı. Afrika Kıtası'nda Türkiye'nin büyüyen etkisini hala göremeyen gözler var. Türk yatırımcılar Afrika'da Çin'le başa baş güreşiyor. Eski Türkiye bülbüllerinin gözleri kör, kulakları sağır. Hani Türkiye içine kapanmıştı?
KAPAK-5: Türkiye, Rusya, İran Astana'da yüzyılın tarihini değiştirdi.
Dünyanın güç kayması yaşandığı bir sırada Emperyalist Batı'nın nefesini kesiyorlar. Eski Türkiye kargaları, hani Türkiye bölgesel aktör değildi? Küresel oyuncu olamaz dı?
KAPAK-6: Üç tarafı denizlerle-boğazlarla kaplı Türkiye'mizin ilk uçak gemisinin yapımı sürüyor. 2019'da dolaşmaya başlayacak. Türkiyemiz Katar'da üs kuruyor. Somali'de, Cibuti'de Türk askeri üsleri inşa ediliyor. Bu üsler, tüm "ilgili" bölgelerde, jeopolitik/ stratejik dalgalanmalar yaratıyor... Basra Körfezi'nde Türkiye. Kızıldeniz'de Türkiye...
SONUÇ: Yeni Türkiye, 21'inci Yüzyıl'ın büyük oyuncusudur. Başta CHP'liler olmak üzere müzmin ve azgın muhaliflere, kolpacılara, beyni yabancılara kiralamış olanlara kulak asmayınız. Yakın coğrafyamızdaki her stratejik hamlenin içinde biz varız. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önümüzdeki dönemin jeopolitik dengelerini sarsacak Yeni Türkiye geliyor.
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- Eski Türkiye’cilere kapak olsun
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