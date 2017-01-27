Bülent Erandaç
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‘Hayır’cı koalisyon
New York-Londra-Berlin-Paris'te ikamet eden ÜST AKIL, bu sefer de Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni engellemek, 'Hayır' çıkarmak için bir cephe dizaynına başladı.
Birbirine selam vermeyen, beraberce kahve içmeyen, farklı fikirde sandığımız partileri, bileşenlerini bir araya toplayarak, "Hayır"cı cepheyi sahneye sürüyor.
Ne tesadüftür, "Hayır"cı cephede CHP ve HDP yine merkezde. Bu iki partinin gözlerini ve kulaklarını Derin Amerika-Avrupa'ya çevirdiklerini düşünürsek, cephe genişletmenin arkasındaki silüeti anlamakta zorlanmayız. Bildiniz Üst Akıl.
CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni öneren anayasa değişikliğini Millet Meclisi'nde engelleyemeyince sandıkta engellemek için cephe genişletme çalışmalarına başladılar.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayırcı cephe"yi genişletmek için ÖDP ile görüştü. ÖDP ve EMEP (2015 seçimlerinde ÖDP ve EMEP seçimlere katılmayıp PKK'nın uzantısı HDP'yi desteklediler) gibi siyasi partiler dışında Halkevleri ve Birleşik Haziran Hareketi gibi oluşumlar da "Hayır'cı cephede" buluştular.
Gölgesinde TKLP adlı terör örgütünün barındığı ESB, FETÖ'cüler, HDP eş başkanı Figen Yüksekdağ "Hayır'cı cephe"de. Vatan Partisi (Doğu Perinçek), Saadet Partisi (Temel Karamollaoğlu), CHP (Kemal Kılıçdaroğlu) "Hayır'cı cephe"de.
Tuhaf değil mi?
DEJAVU. 10 Ağustos 2014 günü Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa aziz milletimiz Cumhurbaşkanı seçiyordu.
Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarılan Ekmeleddin İhsanoğlu'nun arkasına da birbirine selam vermeyen, beraberce kahve bile içmeyen bir koalisyon dizayn edilmiş, 13 parti dizilmişti. 13 partinin desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38 almış, Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52 ile Cumhurbaşkanı olmasını engelleyememişlerdi. Bir araya getirilenler kimlerdi? 13 partiye ilave, FETÖ militanları/medyası kampanyaya katılmış.
Doğan Grubu -Cumhuriyet-Sözcü, İhsanoğlu'nun attığı her adımı manşetlere taşıyarak tarafını belirgin bir şekilde gözler önüne sermişti.
Birbirine selam vermeyenlerin 10 Ağustos 2014 koalisyonunda da buluşması elbette tesadüf değildi. Kimler bir araya getirmişlerdi, tuhaf koalisyonu? İrili ufaklı 13 partiye, medyaya, bileşenlerine tek tek bakınca arkasındaki silüeti hemen tanıyorduk. Bildiniz üst akıl.
SONUÇ: Üst Akıl (şeytani beyinler) Türkiye'de belli bir kesimi, belli siyasi partileri, belli örgütleri verdiği talimatlarla vazifelendiriyordu. Çalıştırıyordu. Vatandaşımız onları, şucu bucu zannediyordu, onlar aslında üst akla çalışıyorlardı. 10 Ağustos 2014'te, ilk turda Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi bir gerçeğe işaret ediyordu: Milletin ferasetiyle oynanmazdı, millet küçümsenmezdi, sandık küçümsenmezdi.
AZİZ MİLLETİMİZ O GÜN, NE ÜST AKLIN, NE DE ONLARIN ENSTRÜMANLARININ ÜLKEMİZİN İSTİKAMETİNİ TAYİN ETMELERİNE MÜSAADE ETMEMİŞTİ.
İnşallah, Nisan-2017 referandumunda da müsaade etmeyecek. Sandıklardan akacak EVET'LER, Türkiye'nin istikametini artık sadece ve sadece milletin belirleyeceğini bir kez daha tüm dünyaya ilan edecek.
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