Bülent Erandaç
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Ne olacak bu CHP’nin hali!
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın hukuk başdanışmanı Mehmet Uçum diyor ki: "Türkiye'nin içinden geçtiği süreçler dikkate alındığında bence Türkiye'nin 120 bölgeye bölünmesi, her bölgeden 5 milletvekili çıkması, daraltılmış bölgelerde de coğrafi bütünlük ve nüfus denkliği ilkelerine dikkat edilmesi fayda sağlar. Coğrafi bütünlük, araya başka yerlerin sokulmasını ve oyunları engeller. Nüfus denkliği de temsilde adalet konusunda önemi bir imkân sağlar. Şu an kimi milletvekilleri 160 bin seçmeni temsil ederken kimileri 10 bin seçmeni temsil ediyor. Bence daraltılmış bölge üzerinden yürünmelidir.
Buradan güçlü milletvekilleri çıkar. Dar bölge sistemi de tartışılabilir. Geçmişte denediğimiz milli bakiye sistemi de...
Kesin olan şey seçim sisteminin er ya da geç değiştirilmesidir..." Muhtemelen, seçim sistemi değişikliği, "Yüzde 5 Barajlı, Daraltılmış Bölge" olarak sistematize edilecek.
Barajın yüzde 5'e çekildiği sistemin en kestirme sonucu, yüzde 40'ın altında oy olan bir partinin MECLİS'TE salt çoğunluğu elde etmesine kolay kolay izin vermeyecek olmasıdır. Birinci partinin domine etme süreci en az yüzde 38-40 arasında gerçekleşecek.
Birinci gelen parti yüzde 38 altında kalırsa, MECLİS'İ DOMİNE EDEMEYECEĞİNDEN OTOMATİK
OLARAK PARTİLER ARASI
UZLAŞMA GERÇEKLEŞECEKTİR.
Daha temsili bir parlamento yolu açılacak. Böyle bir gelişme, DÖRT/BEŞ/ALTI partili MECLİS kombinazasyonlarının uzlaşma-anlaşmabirlikte davranma ruhu'unu besleyecektir.
Seçmenler bugün, milletvekili adaylarını tanımadan partilere oy verirken, daraltılmış bölge sisteminde, bölgesindeki en fazla 6 milletvekili adayını çok yakından tanıma fırsatı bulacaktır.
Çünkü geniş seçim çevreleri parti içi demokrasiyi zayıflatmakta, lider egemenliğini güçlendirmekte, milletvekilinin seçmen tarafından izlenmesini olanaksızlaştırmakta, son olarak da, seçmen denetiminin eksikliği nedeniyle milletvekillerinin "siyasal kalitesini" olumsuz etkilemektedir.
Siyasi partiler yasasında önseçim mekanizmasını zorlayan bir düzenleme yapılırsa, kendine güvenen milletvekili adaylarının çıkması, güçlü milletvekillerinden oluşan GÜÇLÜ MECLİS oluşturmasını da sağlayacaktır. 128 seçim çevresi, seçim çevrelerinin en fazla 6 milletvekiline sahip olacak şekilde Daraltıldığı Sistem, Vatandaşlarımızın STRATEJİK OY KULLANMASINI da teşvik edecektir.
Yüzde 40'ın üzerinde oy alan AK PARTİ, yüzde 25 civarında oy alan CHP, en az yüzde 5 oy alabilecek HDP, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ve olası yeni bir partiden oluşacak 6 partili Meclis tablosu, GÜÇLÜ MECLİS-UZLAŞMACI BİR MECLİS DEMEKTİR.
SON SÖZ: ADAYI CUMHURBAŞKANI SEÇİLEMEDİĞİ SÜRECE CHP İKTİDAR OLAMAYACAK.
SON SORU: CHP MÜZE OLSUN MU, OLMASIN MI?
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- Ne olacak bu CHP’nin hali!
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