Bülent Erandaç
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Zamanlama ustası Erdoğan
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, karizmatik bir lider. Bir zamanlama ustası. Önceki gün flaş bir cümle kullandı. "Türkiye'nin yanında olmayan karşısındadır" dedi.
Bir gün sonra çok anlamlı bu cümle yerli ve yabancı medyada yer aldı. Erdoğan'ın bu sözlerinin, Yeni ABD Başkanı Trump'ın tam göreve başlayacağı Cuma gününe denk gelmesi, Cumhurbaşkanımızın bir zamanlama ustası olduğuna işaret ediyordu.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, isim vermeden, yeni Başkan Trump'a tam göreve geldiği gün damardan mesajı gönderiyordu: "Amerika karar vermeli.
Türkiye'nin yanında mısınız, yoksa karşısında mısınız? Türkiye ile stratejik ortak mısınız? Yoksa değil misiniz? " Türkiye-Amerika ilişkileri nasıl bir seyir takip edecek? Obama giderken, Türkiye düşmanlığı yapan bir Amerika'yı arkasında bıraktı. Yeni Başkan Trump, Amerika'yı Türkiye ile yeniden net ve açık stratejik ortak koınumuna getirecek mi, getiremeyecek mi? İşte bu noktada, bir zamanlama ustası olan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin yanında olmayan karşısındadır" mesajını verdi.
ABD'nin net ve açık olmasını istedi.
Trump Başkanlık tam göreve gelmek üzere iken, dünyanın en güçlü istihbarat servisi CIA'nin 13 milyondan fazla belge arasında Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren gizli belgeleri var. Yakın tarihimizle ilgili bir belge var ki, 27 Mayıs Cuntasının askeri darbesinden CHP lideri İsmet Paşa'nın haberdar olduğunu, Türkiye'deki CIA ajanları satır satır ABD'ye raporlamışlar.
ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), 30 Mayıs 1960 yılında gönderilen bilgilerde, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bazı üst düzey yöneticilerin darbenin sürecini bildikleri vurgulanıyor.
"Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen liderleri, darbenin gelişini farkındaydılar" ifadelerine yer veriliyor.
Bu bilgiler bizleri şaşırtmadı. Çünkü Türkiye'deki İngiliz-Amerikan darbelerine ilişkin araştırma yapan, birçok siyaset duayeni ile konuşmuş bir gazeteci olarak, yıllardır 27 Mayıs darbesini Derin İngiltere'nin (ABD) yaptığını, darbeler arkasında CHP'nin yer aldığı mevzileri görüyordum. 27 Mayıs 1960 darbesi İngiltere (Kraliçe'nin ünlü MI6 servisi) tarafından yaptırılmıştı. Türkiyemiz'de halkın büyük desteğiyle iktidara gelmiş Başbakan Adnan Menderes yabancı servisbaronlar- yerli işbirlikçilerinin kışkırttığı cunta tarafından devrilmişti. Bu darbeyi, Derin İngiltere'nin (ABD beyni İngilizler) "Türkiye'yi yönetmek üzere adamlarını getirmek " üzere geliştirmişlerdi. 27 Mayıs darbesinin başında Katıksız İngiliz muhibbİ olan General Cemal Madanoğlu vardı.
Cunta lideri Madanoğlu yeni emekli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Gürsel'i Ankara'ya getirip cuntanın tepesine oturtarak kamuflajı tamamlamıştı.
İngiltere için sürpriz olmayan darbenin hazırlanışı ve gelişi Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Burrows tarafından ülkesini gün gün ilettiğini açıklanan gizli belgeler göstermektedir. İngiltere, 22 Nisan 1960 tarihli raporda, taşrada çıkan olaylardan, ordu içindeki kaynamalara ve GENERAL-ALBAY isimlerine kadar bütün bilgileri sağlıklı elde etmişti. İngiliz Dışişleri Bakanlığı darbeden iki gün sonra (29 Mayıs 1960) Türkiye'deki askeri yönetimin tanınmasını bildirdi. İngiltere 30 Mayıs 1960'te,ardından Amerika 27 Mayıs darbecilerini tanımıştı. Ve... İngiltere Kraliçesi Elizabeth Tahran'a giderken (6 Mart 1961) uçağını Ankara'ya indirdi, Esenboğa'da Cemal Gürsel ile baş başa görüştü. Darbeden sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk yabancı devlet başkanı Kraliçe idi.
SONUÇ: 9 Mart/12 Mart 1971 darbe teşebbüsünün arkasında Amerika/ İngiltere vardı. 12 Eylül 1980(ABD-İngiltere), 28 Şubat 1997 darbesi Amerika (İngiltere) İsrail, 27 Nisan 2007 arkasında, Amerika-İngiltere ÜST AKILDI. VE 15 TEMMUZ TÜRKİYE'Yİ İŞGAL FETÖ DARBESİNDE ÜST AKIL OLARAK, CIA-PENTAGON-NATO( ABD-İNGİLTERE-ALMANYA) BULUNUYORDU. BU GÖK KUBBENİN ALTINDA HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAZ.
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