Bülent Erandaç
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Dolar ve Kissinger
Ülkemize çullanan Haçlı- Siyonistler'in ruhunu daha iyi anlayabilmek için, "Kissenger- Dolar-Yeni Dünya Düzeni" denkleminde Avrasya'nın kalpgahındaki Türkiyemiz'in konumunu analiz etmemiz çok yararlı olacaktır.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, muhtarlar toplantısında konuşurken hayati bir noktaya parmak bastı.
"Elinde silahı, bombası olan teröristle elinde doları, avrosu, faizi olan terörist arasında amaç bakımından hiçbir fark yoktur. Amaç, Türkiye'ye diz çöktürmek, Türkiye'yi teslim almak. Bunun için döviz kurunu bir silah gibi kullanıyorlar" dedi. Cumhurbaşkanımız konuşurken, rahmetli MİT eski Daire Başkanı Prof. Dr. Mahir Kaynak'ın sık sık söylediği, "Dünyada neler olduğunu ve neler olacağını iyi anlamak için muhakkak Benjamin'i ve Kissinger'i takip etmelisin" vurgulamalarını hatırladım. Henry Kissinger bugün 93 yaşında. Birçok dönem boyunca ABD başkanlarından daha etkili bir beyin. ABD'nin derin projelerinin mimarı, emperyalizmin fikir babası. Türkiye ile de çok yakından ilgileniyor. Türkiye dahil, yapılmış birçok askeri darbede onun parmak izi var. Henry Kissinger, 1924 yılında Almanya'da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Bir Nazi militanıydı.
ABD'ye göç etti. 2. Dünya Savaşı boyunca ABD ordusunda çalıştı, hem soğuk savaşın, hem de ünlü istihbarat servisi CIA'nın öncüsü olan OSS'nin fikir babası oldu. Harvard Üniversitesi'nde okurken "Kontrgerilla El Kitabı' olan David Galula"yı yazdı. ABD ASYA İŞGALİNİ (Vietnam) kurguladı. 1973-1977 yılları arasında Richard Nixon ve Gerald Ford döneminde Dışişleri Bakanıydı. Ağırlıklı görüşe göre, perde gerisindeki asıl başkan oydu. 93 yaşındaki Kissinger, önceki ay-haftalarda, Rusya Lideri Putin'le 3 defa gizli ve saatlerce süren konuşma yaptıktan sonra Yeni ABD Başkanı Trump'la kararlar aldılar.
"Rusya'nın olmadığı bir Yeni Dünya Düzeni olmaz. Sorunlar, ne kadar güçlü olursa olsun tek bir devlet tarafından çözülemez. ABD ve Rusya, Yeni Dünya Düzeni'nde anlaşmalı" sözlerinin sahibi Kissenger, TRUMP-PUTİN hattının çok önemli aktörüdür. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın Rusya stratejik hamleleri ne kadar hayati... Anlaşıldı mı?
"Bir ekonomik tetikçinin itirafları" adlı kitabının yazarı Amerikalı ünlü ekonomist John Perkins anlatıyor:
"Ekonomi tetikçisi olarak bizlerin amacı küresel imparatorluk kurmaktır.
Biz kurnazızdır. Kılıç taşımayız, zırhüniforma giymeyiz. Önem verdiğimiz ülkelerde yerli öğretmenler veya esnaf gibi giyiniriz. Washington ve Paris'te bürokratlara ve bankerlere benzeriz. Proje mahallerini gezer, yoksul köyleri dolaşırız. Görünüşte bazı iyilikler yaparız. Borç tuzağımıza düşen ülkelere borç temin ettiririz.
Eğer 'ekonomi tetikçisi' çok başarılı ise borç tutarı o kadar büyük olur ki birkaç yıl sonra borçlu ülke ödemeleri aksatır. Bu olduğun da diyetini isteriz.
B.M.'de Amerika doğrultusunda oy verme, askeri üs kurma veya petrol gibi değerli kaynaklara el koyma şeklinde olabilir bu diyet. Başarısız olursak, çakallar devreye girer (İstihbarat-NSA ve CIA). Ortaya çıktıklarında DEVLET BAŞKANLARI DEVRİLİR VEYA FECİ
ŞEKİLDE ÖLÜRLER. İmparatorluk devam eder."
SON SÖZ: Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan diyor ki: "Türkiye olarak 80 milyon vatandaşımız ve tüm kurumlarımızda terör örgütlerinin silahlı ve bombalı eylemlerine karşı MİLLETİMİZİ AYRIŞTIRMA çabalarına karşı olduğu kadar EKONOMİYİ DE ÇÖKERTME gayretleri konusunda da MİLLİ SEFERBERLİK RUHU içinde hareket etmeliyiz. Şehitlerimize, gazilerimize, bize bu toprakları vatan yapmak için her türlü fedakarlığı göze alan tüm ecdadımıza bunu borçluyuz. Bizden sonra gelecek nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza da borçluyuz."
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