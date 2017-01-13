Bülent Erandaç
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FETÖ’nün CHP imamı
MİT TIR'larına ait görüntüleri firari Can Dündar'a verdiği iddia edilen Hürriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu için "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" iddiasıyla müebbet hapis cezası istenmesi değişik boyutlarıyla değerlendirilmesi gereken hususları içeriyor.
Sadece Türkiye içi değil, uluslararası boyutları olan, Türkiye'mize saldıran Haçlı- Siyonistler'in de emellerine alet ettikleri bir olayın merkezinde, Enis Berberoğlu'nun yer alması çok dikkate değerdir.
Bilindiği gibi, Hürriyet-FETÖ/ CHP-FETÖ/Cumhuriyet-FETÖ/Can Dündar-FETÖ ilişki ve paralellikleri Aziz Milletimiz tarafından dikkatle takip edilen konulardır.
Can Dündar'ın Cumhuriyet'te MİT TIR'ları fotoğraflarını yayınlaması, Türkiyeye yönelik saldırılarını arttırmış, İngiliz-Amerikan-Alman-Fransız basınının çirkin emellerinde maalesef kullanılmıştır.
MİT TIR'ları olayı çarpıtılarak Türkiye aleyhine kullanılmaya da devam etmektedir. MİT TIR'LARININ DURDURULMASI DERİN
ODAKLI BATI OYUNUNUN BİR PARÇASIYDI. TIR'LARIN DURDURULMASINDA YABANCI VE KARANLIK EL VARDI.
Yeni Türkiye lideri Tayyip Erdoğan, bağımsız bir politika izliyor, ABD'nin oyunlarına set çekiyordu.
Washington'da Gladyo, Fetullah militanlarını devreye sokmuş ve düğmeye basılmıştı. "Suriye'deki İslamcılara silah yardımı yaptığı" kampanyasıyla Türkiye dört bir yandan kuşatılacaktı.
Hatta daha ileri gidilerek, uluslar arası mahkemeler aracılığıyla Cumhurbaşkanımız Erdoğan iş yapamaz hale getirilecekti.
TIR'LAR DURDURULDU VE TÜRKMENLER'E BÜYÜK DARBE VURULDU.
Bu olay Bayırbucak Türkmenleri'yle alakalı bir konuydu. İnsani yardım konusunda Milli İstihbarat Teşkilatımız Bayırbucak Türkmenleri'ne bu desteği veriyordu.
FETÖ, MİT'e yönelik provakasyonu icra etmişti.
Ve... Aradan günler geçtikten sonra, bugün Almanya'ya sığınmış Can Dündar ve Cumhuriyet, MİT TIR'ları fotoğraflarını yayınlayarak, ihaneti sürdürmüştü. Can Dündar'a MİT TIR'LARI fotoğraflarını kim verdi?
İşte, meselenin önemli noktası burasıydı. Savcı, Enis Berberoğlu'na müebbet ceza talebinde bulunurken, mahkeme heyeti, konuyla bağlantılı olarak gazeteci Soner Yalçın'ın da zorunlu olarak mahkemeye getirilmesine karar verdi.
Enis Berberoğlu, savcının mütaalasında yer alınca haklı olarak aklımıza çok konuşulan şu sorular geliyor: FETÖ'NÜN CHP İMAMI KİM? Enis Berberoğlu'nun Hürriyet'e Genel Yayın Yönetmeni yapılmasında cemaat lobisi etkili oldu mu?
CHP içindeki cemaatçiler kimler?
Berberoğlu, MİT kumpasını kuran FET Ö'cülerle nasıl bir işbirliği yaptı. Bunların hepsi açıklanmalı.
SONUÇ: Mahkeme safahatı muhakkak bazı network'ları ortaya çıkaracaktır. Bundan önce, sadece ilk talepleriyle bile olayın uzanacağı noktalar, çok kritik bir konunun arka planına ışık tutacaktır.
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun gizli bilgileri Cumhuriyet'e/Can Dündar'a verip vermediği mahkeme sonunda ortaya çıkacaktır.
Böyle bir hattın varlığı eğer ortaya çıkarsa, CHP-Cumhuriyet-Can Dündar-FETÖ beraberlikleri, yakın ve derin pozisyonları, karanlık tezgâhları muhakkak ortaya çıkaracaktır.
Çünkü bu gökkubbenin altında hiçbir şey gizli kalmaz.
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- BÜLENT ERANDAÇ
- FETÖ’nün CHP imamı
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