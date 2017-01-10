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  • 10 Ocak 2017, Salı

Büyük aktör Erdoğan

İngiltere'nin Osmanlı'yı kumpasa getirerek 1878'lerde çöktüğü Kıbrıs'ta üsler kurması, Amerika'nın 6'ncı Filo'sunun daimi üs yaptığı, Almanya'nın nereden akıllarına geldiyse yerleşmek istediği, Rusya'nın hep göz seviyesinde tuttuğu Kıbrıs satrancında son hamleler yapılıyor. Kıbrıs'ta nihai çözüm için, Cenevre'de çok hassas görüşmeler maratonu başladı. 11 Ocak'ta toprak üzerine haritalar sunulacak ve 12 Ocak'ta Türkiye, Yunanistan, İngiltere, KKTC ve Rum Kesimi Cenevre'deki 5'li toplantıya katılacak.
Zirvede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yer alacak. Doğu Akdeniz'in stratejik adası Kıbrıs'a emperyalizmin el koymaya çalışmasına rahmetli Necmettin Erbakan- Bülent Ecevit engel olmuşlardı. Kıbrıs'ın geleceğini şimdi Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan belirleyecek. Kıbrıs'ta son sözü, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan söyleyecek. İzlenmekte olan, MİLLİ DURUŞ VE BAĞIMSIZ TÜRKİYE paradigmasına uygun hamlelerini dikkatle takip ediniz. Kıbrıs yalnızca Kıbrıs değil. Küresel stratejik hamlelerin tam ortasında duruyor. Kıbrıs için yapılacak hamleler, adadaki iki toplumun geleceğini belirlemeyecek yalnızca. Avrupa'nın enerji güvenliği, Ortadoğu'nun nasıl şekilleneceği, Rusya'nın küresel güç olma arzusunun akıbeti, Suriye meselesinin nereye doğru evrileceği ve Türkiye- AB ilişkilerin yönünü de etkileyecek.
Kıbrıs, olmadığı takdirde Türkiyemiz'in boğulacağını hepimiz biliyoruz. Kıbrıs sadece dün ve bugün değil gelecekte de Doğu Akdeniz'in stratejik önemi çok yüksek anahtarıdır. Türkiyemizin petrol-gaz üssü Ceyhan'ın, kardeşlerimiz Gazze'nin, kader birliği ettğimiz Mısır ve Süveyş'in kaderiyle birebir örtüşmektedir.
Hal böyleyken yeni Türkiye'nin lideri Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'a bir başka gözle, bir başka ruhla bakmaktadır. Türkiye ve KKTC'nin... yapacakları her hamle, Türkiye ile KKTC'nin iki devlet ama tek millet, Türk milleti olduğu gerçeği ışığında gerçekleşecektir. Lider Erdoğan, Suriye'de "Cerablus-Mare hattı-El-Bab" harekâtını başlatırken, sadece Suriye'yi düşünmüyordu. Irak'tan Suriye üzerinden Doğu Akdeniz'e, oradan Kıbrıs'a uzanan EMPERYALİST KORİDORU engellemenin ucunun Kıbrıs'a uzandığını çok iyi biliyordu. Suriye'nin kuzeyinde uydu PKK kantonlarının arkasındaki küresel güçlerin, Doğu Akdeniz'de çökme planlarını paçavraya çeviriyordu. Doğu Akdeniz'in stratejik önemi, Yeni Irak- Suriye haritaları bağlamında, özellikle uluslararası alanda ve bölgede meydana gelen hızlı politik-ekonomik gelişme ve değişimler nedeniyle daha da arttı. Doğu Akdeniz merkezli olarak yaşanılan doğal gaz krizi, YENİ SYKES-PICOT gibi hassas konular Doğu Akdeniz coğrafyasında Kıbrıs adasının stratejik önemini ön plana çıkarttı. Kıbrıs, sadece bazı NATO ülkelerine kıyı veren deniz olmanın ötesinde uluslararası menfaat gruplarının, kıtasal ve küresel güçlerin ekonomik, siyasi ve stratejik menfaatlerinin çarpıştığı bir bölge olarak da önemlidir. Hemen yakınımızda Rusya, Suriye'ye yerleşiyorsa, Kıbrıs'a bir başka gözle bakılmalıdır. 2016 Kasım ayında İSVİÇRE'NİN Montrö kentinde Kıbrıs zirvesi yapılmıştı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Montrö'ye hareketinden önce Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'dan son taktikleri almıştı.
Erdoğan'ın Akıncı'yı, "Senin elin üste kalmalı. Kıbrıs bizim için yavru vatan değil, ana vatandır. Kıbrıslı Türkler küçük kardeşlerimiz değil can kardeşlerimizdir" diyerek Montrö'ye göndermişti. Kıbrıs'ın bölgedeki enerji kanalları, ticari yollar ve askeri strateji açısından büyük bir üstünlük sağlamasında Türkiye sadece bugün değil, gelecek 100 yılda da ANAHTAR OLMAK ZORUNDADIR. Kıbrıs, YENİ TÜRKİYE'NİN varlık nedenidir..

SONUÇ: 12 Ocak Cenevre daha çok, daha önemli. Milli davamıza, milli meselemize Türk milleti adına sahip çıkan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Kıbrıs satranç masasının büyük aktörüdür. Ağır saldırılar altında bunalmış, Kıbrıs Türkü'nün de lideri olarak Doğu Akdeniz'de oynanmakta olan derin tezgâhları biliyor. Ortadoğu'nun yeniden şekillendirilmesinin de KOÇBAŞI OLAN KIBRIS'ta, Yeni Türkiye'nin garantörlüğünü sürdürmesinin kararlı duruşu içindedir.
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