Bülent Erandaç
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Majino hattı yıkılacak
ÖNGÖRÜM; MECLİS'TE 345 DESTEK,SANDIKLARDA AZİZ MİLLETİN YÜZDE 68 KARARLI DURUŞU.
10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçiminde ÇANKAYA MAJİNO HATTI'NIN YIKILMASINDAN ders almayan CHP/Kemal Kılıçdaroğlu-HDP/ Selahattin Demirtaş, bu sefer de BEŞTEPE MAJINO HATTI kurdular.
MAJİNO Hattı; Fransa'nın, dünyanın en güçlü savunma bölgesini kurmak amacıyla, 2. Dünya Savaşı öncesi oluşturduğu askeri savunma hattıdır. Bu hattın geçilmesi imkânsız gibi bir şeydi.
Öyle ki "Maginot" 50 savunma kulesi bulunan, askerlerin yaşaması için içinde her şeyin olduğu bir bölgeydi. Ana yapı dairesel kalelerdi. Tünellerle arazi bağlanırdı.
İçerisine haberleşme, hava temizleme sistemleri kurulmuş, jeneratörlerle enerji üretiliyordu. Geçilmesi imkânsız sanılan savunma hatları yıkıldı. Fransa, 1940'larda geçilmez sandıkları Majino Hattı'nda tutunamamıştı. Alman panzerlerinin önünde duramamışlardı. Aziz Milletin önünde durulamayacağını CHP/HDP ortaklığı da bir türlü anlayamıyor.
CHP daha önce de yanlarına HDP'yi ve 14 partiyi alarak, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesini engellemek için bir 'Çankaya Majino Hattı' kurmuştu.
ÇANKAYA MAJİNO HATTI'NIN geçilemeyeceğini düşünüyorlardı. Ama yanıldılar. Fransızlar'ın Majino Hattı nasıl işe yaramadıysa, Çankaya Majino Hattı da 10 Ağustos'ta yıkılmıştı. Majıno Hattı Mimarı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de görüşmeye başlanacak olan anayasa değişikliği ile ilgili "Pazartesinden itibaren parlementoyu bizi izleyin. CHP'nin verdiği mücadeleye tanık olacaksınız" diyor.
Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın dostu AMERİKA'nın eski Ankara Büyükelçisi Ricciardone, 17 Aralık'ta (CIA kontrolündeki FETÖ militanlarının yargısal darbe girişimi olduğu gün) Ankara'daki Büyükelçilik binasında bir grup Avrupalı diplomatla buluşmuş "Şimdi imparatorluğun çöküşünü izleyeceksiniz" dediği iddia edilmişti. Sonra ne oldu? Tası tarağı toplayıp Kahire'ye taşındı.
Bakalım, Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak? Siyaset kulislerinde anayasa referandum sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan istifa edeceği konuşuluyor. Anayasa referandumunda, yüzde 65-70'ler civarında EVET OYU çıkacağını öngören siyaset duayenleri, bu sonuçtan sonra Kılıçdaroğlu'nun yerinde duramayacağını söylüyorlar. CHP'de genel başkan olmak için hazırlanan isimlerin, kılıçlarını referandum sonrasına sakladıkları belirtilirken, olası gelişmeler konuşuluyor.
AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ve AK Partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sevk edilen anayasa değişikliği görüşmeleri ve teklifin referanduma gitme olasılığının yüksek olması nedeniyle, kurultay çağrıları ve yönetim değişikliği talepleri referandum sonrasına kadar askıya alındı.
"Kılıçdaroğlu bu işi götüremiyor" talebi, 1 Kasım seçim sonuçlarından sonra hızlanmış Deniz Baykal, Muharrem İnce, Selin Sayek Böke, Özgür Özel, Metin Feyzioğlu, Ümit Kocasakal, Fikri Sağlar, Aziz Kocaoğlu isimleri etrafında bir arayış göze batıyordu. Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi, 15 Temmuz kanlı darbe girişimine karşı Aziz Milletimizin verdiği destansı direnişle yakalanan "Yenikapı Ruhu"ndan hızla uzaklaşması, bir "Gerilim Siyaseti"yle de uçlara savrulması, yeni lider arayışlarına hız kazandırmıştı.
2016 yılının Kasım-Aralık aylarında, CHP'li muhalifler arasında çeşitli görüşmeler oldu. Deniz Baykal-Muharrem İnce'yi bir araya getirme çabalarına ek olarak Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkanlığı adaylığına ilişkin konuşmuş "Türk milleti bana bir görev yüklüyorsa benim bundan kaçmak gibi bir seçeneğim olamaz.
CHP'nin Kuvayı Milliye ruhuyla yeniden ayağa kalkması gerekiyor. Bir dip dalgası geliyor" ifadeleri tartışmalara yol açmıştı.
SONUÇ: İnşallah Aziz Milletimiz, Pazartesi gününden itibaren CHP-HDP'nin kurduğu majıno hattını geçmeye başlayacak. Ocak ayında Meclis'te, Nisan'da sandıklarda CHP/HDP majino hattını yıkacak. Şu asla unutulmamalıdır ki, millet iradesinin önünde kimse duramaz.
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- Majino hattı yıkılacak
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