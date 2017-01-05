Bülent Erandaç
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Ortaköy’ün şifresi Orta Asya
Yani, seçtiği tetikçinin Orta Asyalı olmasını düşündü, cebine kartviziti koydu, bizleri ORTA ASYA'YA yönlendirmeyi kurguladı. Neden acaba?
Yabancı servis (NATO-Gladyo- CIA-MI6-BND), Ortaköy tetikçisini eğer İranlı seçseydi veya Yemenli veya Somalili veya Mısırlı seçseydi, neler konuşurduk acaba? Yaptığım incelemelere göre, ORTAKÖY'ÜN ŞİFRESİ ORTA
ASYA'DIR. Genel Yayın Yönetmenimiz Ergün Diler, son yılların tartışmasız en iyi arka plan yazan yazarıdır. Bakınız 15 NİSAN 2016 Cuma günü çıkan yazısına. Başlığı ORTA ASYA SAVAŞI.
8 AY ÖNCE ÇIKAN YAZI DİYOR Kİ:
"Amerika'da yeni Başkan demek, İsrail'in hiç olmadığı kadar Ortadoğu'da etkin hale gelmesi demek. Enerji koridorlarının yeniden ÇİZİLMESİ demek! Çin'in Ortadoğu ile birlikte Afrika'da dayak yemesi demek! İşte burada devreye TÜRK DÜNYASI girecek! Hem Rusya'nın zayıflamasında hem de Çin'in önünün kesilmesinde TÜRKLER ve MÜSLÜMANLAR çok önemli yer tutacak... Devlet Bey ve MHP ilk kapısı çalınan olacak. Devlet Bey kalır mı bilmem ama sıkıntı yaşayacağı kesin!
Çünkü ORTA ASYA'da kullanacakları bir MÜSLÜMAN ve MİLLİYETÇİ TİPİ isteyecekler! Yeni oyun alanı Ortadoğu ve Afrika olmadan ORTA ASYA olacak...
Buralar karışacak. AMERİKA, Çin'in temsil ettiği DEĞERLERE saldıracak..." Peki, ne oldu? Amerika'da Trump geldi.
Çin'e saldırdı. Ortaköy'de ORTA ASYALI (UYGUR-KIRGIZİSTAN-ÖZBEKİSTAN) mesajı veren bir tetikçi kullanılarak, Türk dünyası ile çok yakından ilgilenen Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a, MİLLİ DURUŞ'UN yanında yer alan Türkçü Devlet Bahçeli'ye kim mesaj verdi?
Cevap : NATO-Gladyo-CIA'nın bir kanadı. Tam, Orta Asyalı tetikçi neden seçilmiş olabiliri yazmak üzereyken, birden BBC TÜRK PORTALINDA, İngiliz TIMES gazetesinin, Orta Asyalı tetikçi yazısı geçiyor. Hay Allah. Ben Ankara'da, Orta Asyalı tetikçiyi düşünüyorum. Aynı anda, İngiliz Times gazetesi, Orta Asyalı tetikçiye fokslanmış. Ne tesadüf. İNGİLİZ BBC-İNGİLİZ TIMES gazetesinin, ORTA ASYALI tetikçi analizini okuyalım.
"Times gazetesi : Reina saldırısını düzenleyen kişinin, Çin'in Şincan bölgesinden bir Uygur Türkü olduğu, Türkiye'ye de Kazakistan üzerinden geldiği yazılıyor. Çin, 2015 yılında 300 vatandaşının Suriye'de savaşmaya gitmiş olabileceğini açıkladı.
Büyük kısmı Nusra Cephesi'yle birlikte hareket eden 'Türkistan İslami Partisi' adlı örgüte katılmışlardı. Bu örgütün bugün binlerce olmasa bile yüzlerce militanı var.
Uygur Türkü çocuklar, Kırgız ve Kazak çocuklarla birlikte DEAŞ tarafından eğitildi.
Kazak çocuklar, DEAŞ'ın propaganda videolarında yakalanan 'casusları' öldürürken görülüyordu. Bugüne kadar 2000 ila 4000 Orta Asyalı'nın DEAŞ'a katıldığı sanılıyor. Bunların arasında Uygurlar da var, Kazaklar da Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler ve Tacikler de.
Kırgızistan bir nebze dışarıda tutulursa, bu ülkelerin tümünde baskıcı rejimler var.
Hepsi fakir ülkeler ve kırsal bölgelerde derin bir muhafazakârlık hakim. Türkiye'de kolayca kalabalığa karışabiliyorlar. Tacikler hariç hepsinin dili Türkçe'ye yakın. Orta Asyalılar en özel DEAŞ birlikleri. Gulf State Analytics araştırma şirketinden Theodore Karashik, DEAŞ'ın Orta Asya konusunda ciddi bir stratejisi olduğunu düşünüyor ve "Türkiye'deki istikrarsızlığı artırıp Orta Asya'da daha fazla destek çekmeye çalışıyorlar. Bu bir militan devşirme girişimi" diyor.
SONUÇ: İNGİLİZLER, ORTA ASYA'YI İYİ BİLİR. KARTVİZİTİ ORTA ASYA'LI TETİKÇİSİ ORTAKÖY'Ü KANA BULUYORSA, BÜYÜK KAVGA ORTA ASYA'DA DEMEKTİR.
CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'A, ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ İLE YAKINDAN İLGİLENME DİYEN HANGİ YABANCI SERVİS ACABA?
TÜRKİYE'MİZİ ORTA ASYA (TÜRK) TETİKÇİSİYLE DİZAYN EDECEKLERİNİ SANAN GLADYO'NUN ALLAH BELASINI VERSİN...
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- Ortaköy’ün şifresi Orta Asya
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