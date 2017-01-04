Bülent Erandaç
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Gladyo FETÖ-DEAŞ
Fetullah da Türkiye'de bir NATO Gladyosu'dur. Kankası DEAŞ'tır, PKK'dır.... 12 EYLÜL darbesi, Gladyo operasyonlar dizisiyle gerçekleşmiştir.
28 Şubat Post-Modern darbesi, gladyo operasyonlar dizisiyle olgunlaştırılmıştır.
Ve 15 Temmuz darbe girişimi de bir NATO-Gladyo senaryosudur. Kuklası, Gladyo-B FETÖ'dür... Yabancı istihbarat servis destekli icra edilmiştir. Büyük Türk Milleti'nin duvarlarına çarpmıştır. Gladyo bağlantılı harekâtlar maalesef devam ettirilmektedir. Gladyo çatısı altında gerçekleştirilen bombalamalar, planlı saldırılar, suikastlar, darbe zemini yaratma faaliyetleri sürdürülmektedir. Ortaköy alçaklığı daha önce olanların devamıdır.
Kalleş Ortaköy saldırısının bir Gladyo- FETÖ-DEAŞ konsorsiyumu işi olduğuna dair ipuçları netleşiyor. Son gerçekleşen olaylardan sadece üçünü merkeze alırsak konsorsiyumu deşifre etmemiz söz konusu olur:
1) NATO Gladyo'nun önemli ayaklarından İngiliz Reuters Reina saldırısını DEAŞ'ın üstlendiğini ilk açıklayan ajans oldu. İngiliz BBC de Ortaköy olayının hemen akabinde katil Murat Karayılan'la konuşarak, PKK'yı aklamaya çalıştı. PKK ve DEAŞ ile aralarında sanki kırmızı hat var!
2) NATO-FETÖ-DEAŞ konsorsiyumu film-dizi senaryolarında ortaklar.
Ortaköy'de suçüstü yakalandılar.
İstanbul Ortaköy'de gece kulübünde meydana gelen ve 39 insanımızın hayatını kaybettiği, hain terör saldırısının düzenleniş biçimi, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Samanyolu TV'nin "Nizama Adanmış Ruhlar" adlı dizisinin 90'ıncı bölümüyle bire bir örtüşüyor. Noel Baba kılığındaki bir teröristin canlı bomba eylemi yapmak için eyleme gitmesi, kalleş Reina saldırısına işaret verirken, FETÖ trollerinin anında Noel Baba kostümlü saldırgan manüplasyonuna başlamaları dikkatlerden kaçmadı.
FETÖ'nün Samanyolu TV'sinin 'Nizama Adanmış Ruhlar' adlı dizisinin 89'uncu bölümünde bir büyükelçi suikastının bulunması da bir tesadüf değildi. 3) FETÖ Amerikan CIA'nın taklitçisi. CIA Hollywood'u kirli ve örtülü emellerinde kullandığı gibi, FETÖ'de sinema-dizileri silah gibi kullanmanın içindedir. CIA ve MI6'in kurguladığı filmleri çeken Hollywood'un küçük versiyonuna NATO kontrolündeki Fetullah'ta soyunmuştur. Rusya Büyükelçisi Karlov'a gerçekleştirilen suikastın Reina'ya kadar kadar gerçekleşen eylemleri aylar önce STV dizilerinin senaryolarına eklenmesi bir rastlantı değildir. Sabah Gazetesi Yazarı İsa Tatlıcan, FETÖ'NÜN kültür, sanat, film, dizi ilgisine ilişkin dikkati çeken bir yazısı, önemli işaretler veriyor:
"FETÖ'nün kültür sanata ilgisi büyük bir planın parçası. FETÖ işin başından beri bu sektörün önemini gördü. Kadro kurar gibi ısrarlı şekilde kendi elemanlarını yetiştirmek için uğraştı. FETÖ yapılanmasının bu kadar büyümesinde TV, sinema ve tiyatroyu bir propaganda aracı olarak görmesinin bir etkisi vardı.
FETÖ'nün birçok önemli operasyonu aylar önce dizilerinde anlatılıyor. Nitekim 'İnsan Aldandı' dizileri manidar. Bu dizide şeytan açıkça bir insan figürü üzerinden resmediliyordu.
Bir diğer dizide de Azrail ile Zebaniler canlandırılıyordu. Başka bir dizide de Cennet tasvir edilmişti. Aynen Hasan Sabbah'ın Fedailerine vaaddettiği sahte cennetin bir benzeri gibi... FETÖ, İslam'ın pek çok kutsalını kullanmış, kirletmeye çalışmış, istismar etmiş, karikatürize ederek alay konusu yapmıştır."
SONUÇ: Gladyo-B /FETÖ'nün inceden inceye bu tür yöntemlerle toplumsal mühendislik yapacak zekâ ve kabiliyete sahip olduğu düşünülemez.
Devletin kılcal damarlarına kadar sızmış olan olağanüstü bir planlama ancak büyük bir istihbarat ekibinin işi olabilir.Türkiye'nin Gladyo-B'si FETÖ'yü yönlendiren NATO'dur.
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