Bülent Erandaç
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Yabancı servis alçaklığı
Ortaköy'de hayatını kaybeden vatan evlatlarımıza rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türkiyemize saldırılar çok yönlü yeni savaş stratejisidir. DEAŞ, FETÖ, PKK, PYD, YPG, Komünist örgütlerin ismi önemli değildir. Bunların hepsi yabancı servislerin enstrümanlarıdır, kuklalarıdır.
Kahpe, kalleş saldırıları yapan kuklaların cebine konan kartvizit önemli değildir.
28 Şubat, 12 Eylül darbelerinin arka planını çok yazdık. Unutmayalım. NATO ve CIA'in de içinde bulunduğu Gladyo yapıları tasfiye edilememiştir. Nitekim 15 Temmuz'da bu karanlık yapıyı Türkiyemiz bir daha gördü. Gladyo bağlantılı harekâtlar maalesef devam ettirilmektedir. CIA ve NATO'nun çatısı altında gerçekleştirilen bombalamalar, planlı saldırılar, suikastlar, darbe zemini yaratma faaliyetleri sürdürülmektedir.
Ortaköy alçaklığı daha önce olanların devamı... Yapılış tarzı, zamanlama, yer seçimi, keşif, kaçışın planlanması, yardımcı enstrümanların hazırlanmasına bakınca, Yabancı servis planlı bir gerilim stratejisi olarak sistematik istikrarsızlaştırma operasyonları sürdürülüyor.
Zamanlama: 2017'ye girildikten hemen sonra kalleş saldırının başlatılmasıyla, Derin Odak, Türkiye'yi, İstikrarsızlaştırma ve parçalamaya devam edeceği mesajını veriyor. Bu işi planlayanlar, ismi ne olursa olsun, CIA, Mossad, MI6, BND Müslümanlığın yıkılmayan tek kalesi Türkiye'yi, Büyük Türk Milletini hedefe koymuşlardır.
2017 yılında da terörü, ülkemizin tek gündemi haline getirerek, Türk Devlet Aklı'nı rahatsız etmeye, terörle, doğru karar alma, tartışma mekanizmalarını felç etmeye yönelmişlerdir. Nitekim Dolmabahçe ve Rus elçisinin öldürülmesinden sonra Haçlı-Siyonist dünya medyası analizlerinde "Türkiye, tehlikeli bir şekilde istikrarlaşıyor.
Endişeler daha da artacak" diye yazma küstahlığını göstermişlerdir. "Endişelerin artacağı" öngörüsüyle, küresel siyasi ve ekonomik tavırlarımızı kontrol altına almanın hevesine düşmüşlerdir.
Beklentileri, İstikrarsız Türkiye'dir.
HAZİRAN SEÇİMLERİNDEN SONRA: Dikkatle bakınız...
2015-Haziran seçimlerinden sonra, sistematik istikrarsızlaştırma operasyonları son derece hazırlıklı ve planlı olarak Türkiyemize yönelik uygulamaya sokuldu. Taşeron PKK'nın hendek, PKK-PYD'nin Suriye'de Kanton terörüyle beraber, diğer taşeronları FETÖ, DEAŞ ve Marksist örgütleri harekete geçirerek, kontrollü kaos tırmandırıldı. İlk aşamada Güneydoğu illerimizdeki terörle BATI/ DOĞU kopuşu düşünüldü. Başarılı olamadılar. Ankara ve diğer illerimizde saldırı silsilesini yürüttüler. Mısır gibi bir darbe yapma hazırlığına zemin hazırladılar. 15 Temmuz FETÖ kahpe darbesi denemesinde de yabancı servisler, CIA-Pentagon-Nato başarısız kaldı. 2016 yılının son kahpe saldırıları, 2017 yılı başındaki zamanlamalı terörle, Türkiyemizin Yugoslavya gibi parçalanması modelini öne çıkardıklarını gösteriyorlar. Oynanan küresel oyunlarla Türk Devlet Aklı'ı kör etmeye çalışanları tanıyoruz. Aziz Milletimiz yeni bir Kurtuluş savaşı veriyor.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi "Ülke ve millet olarak, terör örgütlerinin ve arkalarındaki güçlerin sadece silahlı saldırılarına değil, onların ekonomik, siyasi, sosyal saldırılarına karşı da sonuna kadar mücadele edilecektir."
SONUÇ: DEAŞ-PKK-FETÖ-DHKP-C gibi kan içicilerin arkasında olanlar bilsinler ki Türkiyemiz Mısır olmadı, Yugoslavya da değildir.
Kahpe, kalleş, hain saldırılar asla Türkiyemizi yüzyıllık hedeflerinden geri durduramayacaktır. 100 yıl önce İstiklal Savaşı'nı kazanan bu aziz millet 'Ya istiklal ya ölüm' kararlığıyla İstikbal Savaşı'nı da kazanacaktır.
Büyük Türk Milleti soğukkanlılığını muhafaza ederek, birbirimizle daha fazla kenetlenerek kirli oyunlara, kahpe planlara asla geçit vermeyecektir.
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- BÜLENT ERANDAÇ
- Yabancı servis alçaklığı
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