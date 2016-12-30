Derin Amerika

Uçak kazaları sadece kaza değildir.

Kızılordu korosunu yok eden DERİN UÇAK KAZASI Türkiyemizde de gerçekleşen bazı olayları aklıma getirdi.

YIL: 1959, 17 Şubat.

Rahmetli Başbakan Adnan Menderes TC-SEV kodlu uçakla İngiltere'ye gidiyordu. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuracak Londra Antlaşması'nı imzalayacaktı. Uçak ormana çakıldı. Kazadan Allah'ın lutfuyla Adnan Menderes ve 6 yolcu yaralı kurtuldu.

Rahmetli Menderes, Kıbrıs Antlaşması'nı hastane odasında imzaladı.

Kazaya "Yükseklik ölçen altimetre cihazının bozuk oluşu neden olmuştur" denildi ve konu kapatıldı.

Değerlendirme: Rahmetli Menderes'in uçağının altimetre cihazı neden bozuktu? O gün Menderes şehit olsaydı. Kıbrıs anlaşması imzalanır mıydı? İngiltere, Türkiye'ye garantörlük veren maddeye çok takılmıştı. Nitekim o madde, 1974 yılında Kıbrıs'ın elimizden çıkmasını engelledi.

Menderes'i 1959'da şehit edemediler.

27 Mayıs 1960'da İngiltere planlı CIAPentagon- Nato Albaylar Cuntası darbesiyle devirdiler. Menderesimizi idam ettiler.

YIL, 1993. YİNE BİR 17 ŞUBAT.

Ne tesadüf, Jandarma Komutanı Org.

Eşref Bitlis şüpheli bir uçak kazasında can verdi. ABD Çekiç Güç Kuvvetleri'ne ve de Irak'ta bir Kürt devletine karşı oluşuyla bilinen Eşref Bitlis'in, Irak'ta yapılacak hayati toplantıya giderken uçağı 17 Şubat günü düşürülüyordu. O gün uçağın kalktığı askeri üs ne tesadüf, CIA-Pentagon'un hayaletinin dolaştığı 15 Temmuz alçak FETÖ kalkışmasında da kullanılan yerdi.

Değerlendirme: Buzlanma sonucu düştü denilerek soruşturma kapatıldı. Uçak düşürülürken, Kürt meselesinin köklü çözümü engellendi. Bu, 'Derin ABD' operasyonuydu.

ISPARTA UÇAK KAZASI: 30 Kasım 2007 günü İstanbul'dan Isparta'ya giden yolcu uçağı inişten önce havada parçalara ayrılmıştı. "Sabotaj" olduğu gerçeği üzerinde nedense fazla durulmadı/durdurulmadı...

Derin kazada, Boğaziçi Üniversitesi- Prof.

Dr. Engin Arık, Doğuş Üniversitesi- Prof. Dr.

Şenel Fatma Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet, Özgen Berkol Doğan, Mustafa Fidan ve Engin Abat hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Engin Arık, askeri, sanayi, tıp, elektronik ve enerji üretimi gibi alanlarda devrim yaratacak bir ekibin başındaydı.

Prof. Engin Arık, 21. Yüzyıl'da en stratejik maddenin toryum olacağını ifade ediyordu.

"Eğer, toryum kullanıma sokulursa, Türkiye'nin elektrik üretiminde petrol ve doğalgaza ihtiyacı kalmaz. Topraklarımızın altındaki 900 bin tonluk toryum var. Bugün, dünyada savaşlara neden olan petrolün 1 milyon varilinden elde edilen enerji, yalnızca 1 ton toryumdan elde edilebilir" demişti....

Değerlendirme: Amerikan CIA eski istihbarat şefi Wayne Madsen, uçak kazasının ardında "Gizli Servisler var" dedi. Prof.

Dr. Arık ve ekibinin projesi, acımasız bir sabotajla engellendi. Uçağı düşürerek Türkiyemizi kurtaracak enerji beyinlerini yok ettiler.

Bu maden, 21. Yüzyıl'ın en stratejik maddesi olacak. Çünkü yeni tip reaktörlerde yakıt olarak kullanılacak.



SONUÇ: Bu üç derin kazada da hangi faktör, (CIA-Pentagon-NATO-MI6) ne kadar rol oynadı acaba? Şüphe iyidir. İnsanları araştırmaya, sorgulamaya yöneltir. En önemlisi, ders almamıza vesile olur. Ders alınmazsa ne olur? Tarih tekerrür eder.

Olanlara bakıp, sonuçlarını anlarsak, ne olduğunu görebiliriz.