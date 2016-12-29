Bülent Erandaç
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Ilgaz!
Yükseklerden akıyor, ne güzel berrak sular. Eteklerinde otlar, sürülerle kuzular" Cemil Türkarman'ın dizelerinde "Anadolu'nun en yüce dağısın" şarkısına konu olan Ilgaz, artık bir başka güzel, bir başka anlamla hayatımızda.
Ilgaz dağları delindi. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli açıldı.
Anadolu topraklarını her biri büyük eserlerle donatan yeni Ferhatlar'a, Allahımız uzun ömürler versin.
Dağları delen yeni Ferhatlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı, aziz milletimiz sevgiyle, saygıyla, minnetle kucaklıyor.
Ilgaz Dağı'na aşık olan bir gazeteciyim.
Fırsat buldukça giderim. ESENBOĞA yolundan Çankırı istikametine döndükten yaklaşık 2 saat sonra karşınıza çıkar Ilgaz Dağları. İlkbahar-Yaz-Sonbahar aylarında... Keyifli, eğlenceli, doyurucu rotanın üstündedir Ilgaz.
Orta Anadolu'nun bozkırını, yer yer Kızılırmak'ın coşkusunu, renkten renge giren toprakların üzerindeki Ilgaz, kışın zorlukların, aşılmazlıkların kalesiydi.
Kastamonu'ya gidenlere, 3 mevsimde yol verirdi. Kışları ise Karadeniz'in bir anda yükselen yeşilini bulmanızı adeta engellerdi.
Artık 4 mevsim yollar açık olacak.
Sürücülerin korkulu rüyası olmayacak.
Ilgaz, 5 bin 391 metrelik, "15 Temmuz İstiklal" tüneliyle 8 dakikada geçilecek.
Artık, şiirlerimizin, resimlerin konusu olan dağlar, bir bir deliniyor. Yeni Ferhatlarımız dağları deliyor. Tüneller, viyadükler, otoyollar birer kolye olarak süslüyor Anadolu'muzu. 150 yıllık rüyalar gerçek oluyor. Kıtaları birleştiriyor Türkiye. Asya-Avrupa arasında Avrasya /Marmaray tünelleri, Boğaziçi 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet, Sultan Selim köprüleri, gönülleri birleştiriyor. Karadeniz Akdeniz'e aşık.
Ege Denizi -Van Denizi'ne aşık. Dağlar engel olamıyor aşıkların birleşmesine.
Anadolu yüzyılın kılcal damarlarıyla sarılıyor. Kuzey-Güney-Doğu-Batı artık Anadolu için sadece YÖN değil, gönül coğrafyamızın haritasıdır...
Dağlar, nehirler, yarlar artık engel olamıyor. Dünlerde, Ferhat dağları delerek Şirin'e kavuşmuştu. Bugün, Yeni Ferhatlar Erdoğan ve kadrosu, Devletle Milleti birleştiriyor. Kalpleri barıştırıyor.
Türkiye'yi dünyanın yıldızı haline getirecek olan pek çok proje yürüyor.
Bugün 7-8 saat olan İstanbul-İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate indirecek olan Osman Gazi Körfez Köprüsü tamamlandı. Türkiye'nin en uzun otoyol tüneli olan Samanlı ile İstanbul- Bursa arası 1 saate, Bursa-İzmir arası ise 2 saate inecek. Projenin ikinci etabını oluşturan Balıkesir-Manisa-İzmir bölümü ise 2017 yılında tamamlanacak.
Karayoluyla ulaşımı çile haline getiren sarp dağlar, "bitmez" denilen tünellerle deliniyor. Karadeniz ile Güneydoğu'yu, Akdeniz'i, Marmara'yı birbirine bağlayacak, Zigana geçiliyor.
12.6 kilometrelik Ovit Tüneli, tamamlandığında dünyanın en uzun 4., Türkiye'nin ise 1. tüneli olma özelliği taşıyacak. Ovit Tüneli'nin tamamlanmasının ardından projelendirilen Rize- Mardin karayolu güzergâhında İspir-Erzurum arasında çalışmaları devam eden 7 bin 200 metre uzunluğundaki Tırık Tüneli ve 3 bin 200 metrelik Kavak Tüneli'nin tamamlanması ile güzergâh stratejik ve ticari önemini artıracak. Antalya'yı - Akdeniz'i iç bölgelerle bağlayan tünel inşaatlarında da çalışmalar sürüyor. Toroslar bir daha deliniyor. Ordu -Sivas arasında toplam 25 tünel olacak ve çalışmalar sonunda 5 saat süren Sivas- Ordu arası 2,5 saatte kat edilecek. Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş ve Osmaniye güzergâhı üzerinden Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak olan toplam 681 kilometre uzunluğundaki Karadeniz- Akdeniz yolunda çalışmalar sürüyor.
SONUÇ Ferhat ile Şirin, yüzyıllar boyunca şiirlere, destanlara, resimlere, operalara konu; çocuklara isim, aşk denince gözümüzde canlandırdığımız resimlerin hikâyesidir. Yeni Ferhatlar, Anadolu'yu Demiryolu / Karayolu / Havayolu ağlarıyla örüyor. Dağları delen Yeni Ferhat Tayyip Erdoğan'ın Anadolu aşkı varken, bizimkine aşk mı derim.
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