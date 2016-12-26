Bülent Erandaç
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Siz kimsiniz!
Türkiye'miz aleyhine rapor üstüne rapor hazırlıyor.
Emperyalist, bölücü konuşmalar yapıyorlar.
Üzülmemek, kızmamak, köpürmemek elden gelmiyor.
Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ciğerini biliyor bu şom ağızlı CIA adamı ajan ve büyükelçilerin.
Onların rezilliklerini, algı operasyonlarını ortaya koyuyor. Uyarıyor, halkımızı aydınlatıyor. Türkiye'mizde emekli olan İSİMLERE bakıyorum. Tek ses, tek nefes yok. Sırra kadem bastılar. Bu aziz millet, onların yetişmesi, önemli görevlere gelmesi için hayatını vermiş. Onlardan ses yok. Hangi kulüpte, hangi mahfildeler acaba? Nerede, emekli olan MİT müsteşarları. Nerede eski Genel Kurmay Başkanları, nerede, eski Amerika, Avrupa büyükelçilerimiz? Neden ortaya çıkıp, TV'lerden, "Rubin, Graham, Edelman, yalan söylüyorsunuz. Siz kimsiniz" diye bağırmıyorlar. Dünyayı gezip stratejik konuşmalar, toplantılar niçin yapmıyorlar?
Onların tezlerini çürütmüyorlar.
Şom ağızlı Yahudi, Neo-Con ajan ve büyükelçiler, Gezi kalkışmasının, FETÖ'nün, PKK'nın arkasındalar. Darbe hazırlıklarına fikir babası oluyorlar. Daha çok yakın, 15 Temmuz CIA emrindeki Fetullah'ın darbe teşebbüsünde, gizlice İstanbul'da Büyükada'ya gelen Graham Fuller, Henry Barkey, her rezaletin tam içinde. Ne yazık ki, bu adamlarla aynı özellikte bizim adamlarımız ortada yok.
Bu rezil adamlardan Rubin, 15 Temmuz öncesinde, "Türkiye'de darbe olacak" diye yazıyor. Oluyor. Bu utanmaz Amerikalı Neo-Con (yeni muhafazakâr) Michael Rubin, ABD'nin önde gelen Neo-Con düşünce kuruluşu Amerikan Girişimcilik Enstitüsü'nün raporlarında, "Gelecek üçüncü darbe en kanlısı olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatına mal olabilecek" rezilliğini yapıyor.
Türkiye'den bir eski büyükelçi ortaya çıkıp "Sen kimsin. Kimin köpekliğini yapıyorsun. Bu cesareti kimden alıyorsun' diye sormuyor.
Nerede bizim stratejik kuruluşlarımız. Ne yapıyor üniversitelerimiz? 40 yıldır PKK belasıyla uğraşıyoruz.
Yabancı istihbaratın piyonu PKK'nın geçmişini, geleceğini, öngörülerini bilen bir enstitü yok. CIA ajanı Graham Fuller'in kızının bile ismi ANKARA.
Adamın sadece işi Türkiye. Gladyo-terör örgütleri-algı operasyonları. Bir Amerikan NEO-CON'larının ciğerini araştıran bir Enstitü nerede?
SONUÇ: Türkiyemiz her alanda değişim yaşıyor. İnsanımız özgüven kazandı. Bir millet yeniden doğuyor.
Artık, Neo-Con, Bilderberg-İllumunati- FETÖ-PKK-DEAŞ ile mücadelede bildiğimiz klasik yöntemlerin dışında, yeni bir şeyler yapmak lazım. Küresel-bölgesel işlerin sadece günümüzde anlaşılması ötesinde gelecek öngörülerini de ortaya koyan yeni bir şeyler düşünmek ve yeni sistemler geliştirmek zorundayız.
HAÇLI-SİYONİSTLER YAPIYORSA, MÜSLÜMAN TÜRKİYE ONLARDAN DAHA İYİ YAPMAK MECBURİYETİNDEDİR.
ÇÜNKÜ, BİN YILDIR YAŞADIĞIMIZ TOPRAKLARDA GÖZLERİ VAR EMPERYALİSTLERİN...
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