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Bülent Erandaç BÜLENT ERANDAÇ
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  • 25 Aralık 2016, Pazar

Kıtaları birleştirdik

Türkiyemiz, bölgesel bir güç, küresel oyuncu olarak 21'inci Yüzyıl'a damga vuruyor. Sürekli kıtaları bağlayarak, Asya ile Avrupa arasını altın kolyelerle birbirine kenetleyerek tarih yazıyor. İstanbul'u dünyanın merkezi haline getirecek 150 yıllık hayaller, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın küresel vizyonuyla bir bir gerçekleşiyor. AVRASYA TÜNELİ HAYIRLI OLSUN. Asrın projesi Marmaray'la Asya'yı Avrupa'ya demir ağlarla bağlayan Türkiye, bu sefer Avrasya Tüneli'yle (deniz altından karayolu geçişi) beşinci birleştirmeyi gerçekleştirdi... Kıtaları birleştirmek, her gün görebileceğimiz adımlar değildir... Çağları aşan rüyayı 3 defa Boğaz'ın üstünden, 2 defa da su altından gerçeğe dönüştüren bu aziz ülkenin evlatları olmaktan ne kadar gurur duysak azdır. Ülkemiz, küresel pazarın kavşak noktası. Karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu alanlarındaki kritik yatırımlarla küresel ulaşımdaki kavşak noktası olma rolümüzü güçlendiriyor.
Küresel bağlantıları sağlayarak taşıma koridorlarındaki vazgeçilmez konumumuza ağırlık kazandırıyoruz. Küresel düzlemde dünyanın kritik öneme sahip havzalarının kesişim noktasında yer alan Türkiye, ulaşım alanındaki yatırımlarıyla modern ulaşım imkânlarını çeşitlendiriyor. İPEK YOLU yeniden canlanıyor. Türkiye'nin demiryolu sektöründeki projelerinin pek çoğu hem ulusal hem de uluslararası düzlemde büyük önem taşıyor. Bunun en önemli örneği ise 29 Ekim 2013'te açılışı yapılan ve Asya ile Avrupa kıtaları arasında denizin altından kesintisiz demiryolu ulaşımı sağlayan Marmaray projesi. Marmaray ve Avrasya tünelleri, bir yandan İstanbul'un trafik yükünü hafifletme imkânı sunarken diğer yandan da İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması işlevini görecek. Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma amacıyla yapılan bir başka önemli proje ise İstanbul-Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi. Bu proje sayesinde, Türkiye ile Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlanıyor. Projeyle 2030 yılında 3 Milyon yolcu ve 17 Milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşılması bekleniyor. Türkiye, uluslararası demiryolu taşıma koridorlarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi üzerine politikalar üretiyor. 6 farklı güzergâhta uluslararası demiryolu-denizyolu koridoru projesi yürütülüyor: Bu projeler: İstanbul-Kars- Tiflis-Bakü, Kurtalan-Nusaybin-Irak, Kars-Nahçivan-İran, Samsun-Sivas- Basra, İstanbul-Suudi Arabistan-Mekke, Mersin-İskenderun-Kuzey Afrika taşıma koridorları... 2003 yılı sonundan bugüne kadar bin 724 km. demiryolu yapıldı, 2 bin 500 km. demiryolunun ise inşası devam ediyor. Bu kapsamda, Yüksek Hızlı Tren (YHT) projelerine ağırlık verildi. Ankara- Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve Eskişehir-Konya olmak üzere 3 güzergâhta YHT hatları faaliyete geçmiş durumda.
İnşaatı devam eden Bursa-Bilecik hızlı demiryoluyla Bursa; Eskişehir, Ankara ve İstanbul'a bağlanacak. İSTANBUL ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI. Yıllık 200 milyon yolcu kapasiteli birbirinden bağımsız altı pistli olacak şekilde yapılmakta olan süper havalimanı dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak. Dünyanın tarihini değiştireceğiz. Afrika, Uzak Doğu ve Orta Asya, İstanbul'u kullanarak Avrupa ve ABD ile buluşacak. Marka THY, 118 ülkede toplam 294 noktaya.
Uçuyor. Çandarlı Limanı tamamlanmak üzere. Avrupa'nın en büyük 10 limanı arasında yer alacak olan Kuzey Ege Çandarlı Limanı, Türkiye'nin küresel pazarlara açılan önemli bir kapısı olacak. Karadeniz'in çıkış kapısı olması planlanan Filyos Limanı'nın yapımına da başlandı.

SONUÇ: Yabancı istihbarat servislerince devşirilmiş etki ajanları ve beynini yabancılara satmış aydınların yönlendirdiği Geziciler hiç anlamamışlardı, Marmaray'a, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 3. İstanbul Mega-Havalimanı'na saldırmışlardı.
Saldırdıkları şeyin küresel sembolik anlamını bilmiyorlardı. Bir gün, Pekin'le Londra'yı birleştiren Türkiye'ye saldırırken, Emperyalist Batı'nın, Haçlı Siyonistlerin maşasına dönüştüklerini elbette anlayacaklardır. Kıtaları birleştirirken dünyaya verdiğimiz mesajlar var. Türkiye bölen değil birleştirendir. Türkiye soyan değil giydirendir. Türkiye öldürenlerden kaçanların, mazlumların sığındığı bir büyük vatandır.
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