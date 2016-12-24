Bülent Erandaç
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İngiltere savaşmaz, savaştırır
Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler'in analizlerini bir başka gazetede, bir başka yazarda okuma şansı yok. Sevgili Diler'in yazıları içindeki ayrıntılara dikkat edenler, İngiliz oyunlarını net görme, net yorumlama imkânı bulmaktadır.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, tarihe not düşecek hayati bir uyarıda daha bulundu. "Bu coğrafyada durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz. Varlık mücadelesi veriyoruz." Bu tarihi uyarı, Haçlı-Siyonistlerin entrikalarını ortaya koymaktadır. Oynanan oyunların, çevrilen entrikaların arkasında, İKİNCİ SYKES-PICOT VE İKİNCİ SEVR hazırlıkları yatıyor. Yakın tarihi-resmi olmayan tarihi dikkatle okursak, 100 yıllık geçmişte, Haçlı-Siyonist zihniyet, derin planlarında, merkeze hep, Anadolu topraklarını koymuş, Türk-İslam medeniyetini törpülemek, kırmak, bozmak için gecesini gündüzüne katmıştır. İkinci Sykes-Picot'a giden yollar, 100 yıl önce İngilizler, Osmanlı'nın Ortadoğu topraklarında İsrail devleti kurmayı planlamasıyla başlatıldı. Sultan Abdülhamit'in Siyonist Theodor Hezl'i Osmanlı sarayından kovmasıyla bu işi başarmamışlardı. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'yı parçalayarak 1948'de İsrail'i kuran İngilizler'di. Planladılar, Amerika'yı işin başına oturttular. 11 Eylül terör! saldırılarıyla başlayan ve dünyaya çeşitli komplo teorileriyle yutturulan operasyonları, ABD'nin evanjelist-Hıristiyan başkanı Bush, terörist ülkelere savaş açacağını ve Haçlı Seferleri'nin başladığını tüm dünyaya duyurdu. İngiliz beyni planladı, Amerika işgale başladı. Büyük Ortadoğu Projesi yürütülüyor. DÜN İNGİLİZLER BUGUN İNGİLİZ-AMERİKALILAR...
100 yıllık geçmişimizde, İngilizler'in İslam coğrafyasına yönelik oyunlarının merkezinde Türkiye var. İkinci SEVR'İN arka planında ne var? 1) Türkiye, bin yıldır İslâm'ın bayraktarlığını yapıyor. 21'inci Yüzyıl'da bu rolü oynamasının önüne geçmek istiyorlar. İslâm coğrafyasından uzak tutmak için uydu devletçikler, koridorlar kurmayı planlıyorlar. 2) İslam coğrafyasında Türkiye'nin petrol ve doğal gaz yataklarına, boru hatlarına hâkimiyetini engellemek istiyorlar. İç savaş çıkarmanın peşindeler. İngilizler planlıyor. Amerikalılar uyguluyor. DEAŞ'la İslâm dünyasının halklarını İslâm'dan uzaklaştırma tezgahındalar. Dışarıdan etrafımızı ateş çemberine çeviriyorlar; içerden terörle terbiye etmek ve ölümcül darbeyi vurmak/ parçalamak istiyorlar! 3) 100 yıl önce kurguladıkları, fakat başaramadıkları Büyük Ermenistan, PKK Uydu devletçikleri projelerine işlerlik kazandırma hayali içindeler. 15 Temmuz FETÖ darbe girişlimi bunun için tezgâhlandı. Aziz Milletimiz hayasızca akınları durdurdu. 4) Türkiye'yi esir almaya çalışan küresel güçlerin rüyası "Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin"... Darbeyse darbe, suikastsa suikast, kalkışmaysa kalkışma, ekonomik krizse ekonomik kriz... Her türlü enstrümanı ve aktörü kullanıyorlar ama nafile... Karşılarına dikilen, küresel statükoya ve kirli oyunlarına alet olmayan herkesi devirdiler, o hala dimdik ayakta... Dünyayı parmağında oynatan lobiler, localar, hangi oyunu kurdularsa tutmadı.
SONUÇ: Derin Amerika-İngiltere, Büyük Ortadoğu projesi/İslamı yok etme projesiyle ikinci Sykes-Picot ve Sevr'i gerçekleştirmeyi, Büyük İsrail, Büyük Ermenistan, PKK Uydu Bölgeleri-kantonları kurma hayali içindeler.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Haçlı-Siyonistler'in manevralarını harika strateji ve taktiklerle işlemez hale getirdikçe, çıldırıyorlar. Büyük lider teslim olmuyor. Onlar eğilme beklediğinde daha da dikleşiyor. Onlar alttan alma beklediğinde daha da üste çıkıyor. Çünkü biliyor ki, bu canavarlar ezilip büzülenleri daha bir iştahla yemekten zevk alıyorlar. Korkup geri çekilirsen üzerine daha büyük bir hınçla geliyorlar. Suriye'de Türkiye-Rusya ittifakı ve en önemlisi Aziz Milletimize, SEVR hatırlatması, onların nefesini kesecektir.
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- İngiltere savaşmaz, savaştırır
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