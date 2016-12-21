Bülent Erandaç
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Planlı bir eylem
Benzer olay, Papa suikastı. NATO'nun, İtalya'da Rusya ağırlığını kırmak için Papa suikastını planladığı raporlara yansıdı.
Batı Avrupa'da olması beklenen bir komünist işgaline cephe gerisinde bir direniş başlatmak amacıyla İtalya'da NATO (Amerika) tarafından gizli olarak örgütlenen Kontrgerilla (stay-behind) operasyonunun kod adıdır. Mehmet Ali Ağca, 23 Kasım 1979 günü, İstanbul Kartal Maltepe Askeri Cezaevi'nden kaçırıldı. Sofya'nın kayak merkezi Vitoşa'da ağırlanmaya başladı. Dünyanın en büyük istihbarat örgütleri de CIA, MI6, KGB, BND, MOSSAD'ın en iyi isimleri burada faaliyet gösteriyordu. Papa suikastı için Ağca-İtalya bağlantılarını P2 gizli Mason locası ağ gibi kurdu. P2 Mason locası- Gelli ile mafya-gladyo ilişkileri bulunuyordu. Ağca, 13 Mayıs 1981 günü Papa'ya suikast eylemini yaptı. CIA şeflerinden Robert Gates, CIA ajanlarına, "Papa suikastında KGB parmağını bulmalarını" isterken, Derin Amerika-NATO-İtalyan Gladyo, P2 gizli mason locası ve Türk tetikçi Mehmet Ali Ağca, bir uluslararası planı uygulamışlardı.
Ankara'da Rusya Büyükelçisi'ni FETÖ militanı bir polis öldürdü?
100 YILIN TARİHİ: DEJAVU... Bugün, Türkiyemiz ve yakın coğrafyamızın yaşadıkları, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması yolunda kurgulanan jeopolitik ve jeostratejik stratejilerin bir tekrarından, versiyonundan ibarettir... Türkiye ve yakın coğrafyamızda 2003-2023 arasında yaşanan- yaşanacaklar aynen 1903- 1923 arasında gerçekleşenlerle üst üste örtüşüyor. 1900'lü yılların başlarında Sultan Abdülhamit yönetimindeki Osmanlı İmparatorluğu'na istikrar gelmişti. Büyük yatırımlar yapılıyor, okullar, demiryolları inşa ediliyordu. Özellikle İstanbul-Basra ve Hicaz demiryollarından İngiltere/Fransa memnun değildi. Hasta Adam iyileşiyordu.
Ayağa kalkıyordu. İngiltere/Fransa/ Masonlar/Yahudi para Baronlarının kurduğu İttihat-Terakki cemiyeti ile Abdülhamit'i devirdiler. Osmanlı'yı parçaladılar. 100 yıl sonra da Türkiye'yi ayağa kaldıran Tayyip Erdoğan'ı devirmek için İngiltere-Amerika-Fransa-Almanya, yine bildik oyunları tezgâha koydular.
Türkiyemiz, sık sık değişen koalisyon hükümetleri ve siyasi bunalımlarla 1990'lü yılları yaşamış ve 2001 krizinin yıkımı üzerine yeni bir ses ve nefes olarak Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi iktidara getirmişti. AK Parti öncesi dönemde yaşanmış karamsarlık sürecinden sonra güzel insanlarımız için büyük bir nimet olan ekonomik ve siyasi istikrar, geleceğimizi ışıldatıyordu. Ancak, 2011 yılından itibaren Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın BAĞIMSIZ TÜRKİYE VE MİLLİ DURUŞU, ülkemizdeki vesayetçi odaklarını kendi emelleri doğrultusunda kullanmayı pek seven küresel güçleri rahatsız etmeye başlamıştı. Uykuları kaçtıkça, Tayyip Erdoğan'ı bertaraf etmenin hazırlıklarına geçiyorlardı.
SONUÇ: İçinde bulunduğumuz zaman diliminde Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı devirmek istiyorlar. Sultan Abdülhamit'i devirmede İttihat- Terakki'yi kullandılar, bu sefer de FETÖ-PKK-YPG-DEAŞ-DHKP-C piyonlarını, bölücüleri, paralelleri, gezicileri, darbecileri, batıya beynini satmış aydınları, devşirilmiş yerli işbirlikçileri sahneye sürüyorlar. DEJAVU....
- Haberler
- Yazarlar
- BÜLENT ERANDAÇ
- Planlı bir eylem
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Büyük resim 20 Aralık 2016, Salı Türkiye'mizde, yakın coğrafyamızda yaşananları anlamak için Büyük Resim'e bir gün değil, hergün bakalım. Olanlar,...
- Hilal’in savaşı 19 Aralık 2016, Pazartesi Hilal (Ay) İslam'ın simgesi, Haç Hıristiyanlığın sembolüdür. Haç'ın Hilal'e saldırdığı günleri yaşıyoruz. Yabancı...
- ABD’nin kaos stratejisi 18 Aralık 2016, Pazar Büyük Türk Milleti'nin başı sağ olsun. Askerlerimizi şehit ettiler. Anglo-Sakson, Evanjelist Hıristiyanların,...
- Terör sevici BBC 17 Aralık 2016, Cumartesi PKK-TAK-NATO, PKK-TAK-AVRUPA, CIA-PENTAGON-NATO-FETÖ. Bu rezil beraberlikleri, insanlık ruhu fesih etmiş, kan...
- Titiz yayıncılık 16 Aralık 2016, Cuma RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Cumartesi gecesi emperyalist Batı-Avrupa'nın oyuncağıkuklası PKK'nın 44...
BÜLENT ERANDAÇ Tweetleri