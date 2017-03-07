Yol Durumu
  1. O kapılar çalınacak mı?..
Ekrem Kızıltaş Ekrem Kızıltaş
  • 07 Mart 2017, Salı

Racon mu değişti?..

Gerçek hayatta da öyle midir, bilemeyiz. Ama filmlerde, göreve gönderilen ajanlara 'başına bir şey gelir ya da yakalanırsan, seni tanımıyoruz' denilir.
Son zamanlarda bu konuda bir racon değişikliği yaşandı sanki. Çünkü devletler başka ülkelerde menfaatleri için çalışan kişilere açıktan sahip çıkıyorlar artık. Bu kişiler bazında olmakla da kalmıyor üstelik.
Çünkü devletler terör örgütlerine bile sahip çıkabiliyorlar.
Almanlar mesela.
Türkiye'de vatana ihanetten yargılanan Can Dündar'ı en yüksek protokol kurallarına göre ağırladıkları yetmiyormuş gibi, ülkemiz yargısının peşinde olduğu Deniz Yücel'i de açıkça sahipleniyorlar. Bu kişiye sahip çıkma gerekçeleri, görünürde gazeteci oluşu.
Ama nasıl bir gazetecilikse bu, adamın bütün derdi Türkiye aleyhine haberler yapmak, ülkemize ve yöneticilerine iftiralar atmak.
Almanya'nın bakanlarımızı konuşturmama tavrının arkasında, İstanbul'da Almanlara ait bir misafirhanede sakladıkları bu kişiyi yargıya teslim etmeme arzularının da olduğu anlaşılıyor.
Can Dündar ve Deniz Yücel meselesi, konunun en basit yanlarından belki.
Çünkü muhtemelen kendileri için çalışan bu kişilere sahip çıkmanın yanında, yine kendileri ile bağlantılı çalışan terör örgütlerine yardım ve yataklık etmekte de herhangi bir beis görmüyor Almanya.
Almanya başta olmak üzere, son derece demokrat ve insan haklarına görünürde çok saygılı olan başka bazı Avrupa devletleri, 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili kampanya çalışmalarının bir bölümüne yani 'evet' yönünde yapılacaklara karşı çıkıyorlar.
Türkiye'den birileri 'hayır' cenahına oy devşirmek için 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi ülkenin bölünmesine sebep olabilir' şarkıları söyleseler de, Avrupalılar yeni sistemin ülkenin birlik ve bütünlüğünü artıracağını anlamış durumdalar yani.
Malum, Avrupa ülkelerinden birçokları, Güneydoğu'dan kurtulup hafiflemiş az nüfuslu ve güçlü bir ordusu olan Türkiye'nin kendileri açısından cazip olduğunu düşünüyorlar.

SUDAN BAHANELER...
Merkezi yönetim toplantıların iptalleri ile ilgili olarak topu yerel yönetimlere atıyor. Onlar da otopark yok, binanın kapıları yetersiz, güvenlik açığı oluşabilir... gibi bahaneler uyduruyorlar.
Ama yerel yönetimlerin üst kuruluşu 'yeter artık' diyerek işin esasını açıklıyor:
"İptalleri yerel yönetimlere yıkmaktan vazgeçin, çünkü iptalleri siz istiyorsunuz, onlar yapıyor..." Çok sayıda insanımızın oy kullanacağı bu ülkelerde 'evet' taraftarlarının da 'hayır' taraftarlarının da çalışma yapmaları vukuat-ı adiyeden aslında. Referandumda evet çıkacağını iyi bilen bu ülkeler durumdan ciddi rahatsızlık duydukları için, hiç değilse kendi ülkelerindeki 'evet' yanlısı çalışmalara mani olmak istiyorlar belli ki.
Avrupa'nın 'kendi yutar salkımı, aleme verir talkını' usulü ile çalıştığı zaten malum. Ancak referandum kampanyalarının başladığı günlerde, demokrasi dışı tutumlarına adeta zirve yaptırmış durumdalar.
Ülkemiz bakanlarının katılması planlanan toplantıları sudan bahanelerle iptal ettirmelerinin, tam da onların istediğinin aksine netice vereceği kesin.
Sadece bu sebeple 'evet' oylarının patlama yapacağını onlar da biliyorlar muhakkak. Ancak, yine de bunu yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini.
Bu antidemokratik tavırları ile, 'hayır' çıkması için çalışan bizdeki işbirlikçilerine bir tür mesaj verdiklerini düşünüyor olmalılar.
Belli ki bu konuda da racon değişmiş durumda... Eskiden olsa, 'evet' toplantılarına müdahale etmez, işbirlikçileri şikayet ettiğinde de, 'siz işinize bakın, biz niyetimizi belli etmemeliyiz' derlerdi çünkü...
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