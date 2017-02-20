İddialar ve gerçekler...
1950 sonrası dönemde milletiyle uyumlu isimlerin Başkanlık Sistemi'ni savundukları, uyum sorunu çekenlerin şiddetle karşı çıktıkları da, malum.
Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Alpaslan Türkeş ve Necmettin Erbakan... Hepsi de rahmetli olup, ülkemizde önemli pozisyonlarda bulunmuş bu isimler, tecrübelerinden hareketle, Türkiye'nin Başkanlık Sistemi ile idare edilmesi gerektiğini savunmuşlardı.
Önümüzdeki günlerde referanduma sunulacak olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi, isim olarak aynı olmasa bile, aslında Türkiye Tipi Başkanlık Sistemi diyebileceğimiz bir model.
Referandum öncesi hazırlıklarını sürdüren 'hayır' cephesi, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile alakalı olarak insanımızı yanlış bilgilendirme ve böylelikle değişikliği kabul etmeyeceklerin sayısını artırma telaşında.
Yukarıda ismini zikrettiğimiz isimlerin aslında Başkanlık Sistemi'ne karşı oldukları şeklindeki yalanları bile yaymaya çalışıyor 'hayır' yandaşları.
Ama bu isimlerin, hayırcıların şirretliği sebebiyle konunun üzerine fazla gidemedikleri konusuna hiç değinmiyorlar tabii.
Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Evet ve Hayır diyecekler arasında 16 Nisan'a kadar sürecek olan bir mücadelenin ana konusu. Ve söylenmesi gereken şu ki, potansiyel olarak yüzde 60 civarında evet bekleniyor olsa bile, bu oranın mümkün olduğu kadar yüksek çıkması, önemli.
Bunun için de sanırım konuyu çok güzel bir şekilde öğrenmek gerek.
Ancak o zaman çeşitli yalanlar ve çarpıtmalarla milletimizin kafasını bulandırmaya kalkışanlarla sağlıklı bir mücadele mümkün olabilir.
Derde deva bir kitap...
Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile alakalı olarak şimdiye kadar çok şey yazıldı ve konuşuldu. Ancak artık konuyu derli toplu bir şekilde ele alan bir eser var.
SETA tarafından yayımlanan, Nebi Miş ve Prof Dr. Burhanettin Duran imzalı "Türkiye'de Siyasal Sistemin Dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi" isimli kitap, tam da bugünlerde ihtiyaç duyulan türden bir eser.
Uzun süren bir çalışmanın neticesi olduğu anlaşılan kitap, Nebi Miş ve Burhanettin Duran'a ek olarak Serdar Gülener, Ali Aslan, M. Erkut Ayvaz, Hazal Duran, Mehmet Zahid Sobacı, Özer Köseoğlu, Kılıç Buğra Kanat, Sonya Khattak ve Jackson Hannon gibi alanında uzman akademisyenlerin çalışmalarını içeriyor.
Türkiye'de siyasal sistemin dönüşümüne yönelik tartışmaları başlangıcından bugüne kadar ele alan eserde, dönüşümü savunanların gerekçeleri yanında karşı çıkanların itirazlarına da yer veriliyor.
Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin niçin gerekli olduğu; konuyla ilgili görüşlerin aktarılması yanında, bu değişime ihtiyaç duyulmasını gerektiren önemli olaylarla birlikte işlenmiş.
Birçok önemli gelişmenin arka planında yaşananları detaylı bir şekilde aktaran eser, aslında neler yaşandığının daha iyi anlaşılmasına hizmet ediyor.
Ülkemizin önemli bir tercihle karşı karşıya bulunduğu günlerde yaşıyoruz. Bu değişikliğe neden ihtiyaç duyulduğu ve ülkemiz ve milletimiz açısından neler getireceği konusunu iyi öğrenmek ve tabii ki anlatabilmek gerek...
Evet, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili olarak hayırcıların bütün iddialarını ele alan ve işin gerçeğine net bir şekilde ışık tutan "Türkiye'de Siyasal Sistemin Dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi" isimli eser, tam da bugünlerde okunması gereken bir kitap...
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