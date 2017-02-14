Sandığınız gibi değil
Bu kelimeler söz konusu olduğunda, insanların aklına rahat bir biçimde dolaşmak geliyor belki. Ancak bu faaliyetlerin hemen tamamı tam bir koşturmaca içinde yürütülüyor. Ve en çok yorulan da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve heyeti oluyor.
Cumhurbaşkanımızın rotasını takip eden işadamlarımız ve çeşitli STK mensupları için de aynı durum geçerli. Dışarıdan bakılınca çok rahatmış gibi gözüken bu geziler, katılanlar açısından tam bir maraton gibi geçiyor yani. Gezilerin tamamında işadamlarımızın da bir heyet olarak bulunmaları, artık alışkanlık haline gelmiş durumda. Cumhurbaşkanımızın yakın ilgisi sayesinde, o ülkelerin işadamları ile yapılan çeşitli toplantılar, Türkiye'nin ticaret potansiyelini her defasında daha yukarılara çıkaran bir çizgi izliyor. Söz konusu toplantılara gidilen ülkenin devlet yetkililerinin de katılması, iki ülke arasında problem teşkil eden hususların halli konusunda müthiş bir fayda sağlıyor. Böylelikle, karşılıklı ticaretle ilgili olarak mevzuattan vergilere, ulaşımdan bankacılığa kadar, bütün pürüzler çabucak giderildiği için, daha sağlıklı bir ticari ilişkinin kapıları açılmış oluyor. Türkiye'den giden işadamlarının ihracat ve ithalat bağlantıları, oralarda yapılacak ortak ya da bireysel yatırımlar, ilgili ülkenin işadamlarının Türkiye'de yapacakları benzer faaliyetler...
Bu gezilerin artık alışılmış yönlerinden.
Terleyen Cumhurbaşkanı
Gezinin Bahreyn ayağında imzalanan resmi anlaşmalar, malum. İşadamlarımızın ne tür girişimlerde bulundukları ve iki ülke arasındaki ticaret hacminde ne gibi gelişmeler sağlandığı konusunda da, önümüzdeki günlerde bilgi sahibi oluruz inşallah. Gezinin öncelikli hedeflerinden birisi, Türkiye ile Bahreyn arasındaki 350 milyon dolarlık ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarmak. Bu ülke ile ticaret hacmimiz 2000'lerin başında 35 milyon dolar seviyesinde iken, son yıllarda yürütülen sıkı işbirliği sayesinde 350 milyon dolar seviyesine çıkarılmıştı.
Gezinin ikinci durağı Suudi Arabistan'da da benzer gelişmeler olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu ülkeyle son senelerde gelişen yakın işbirliğini daha da pekiştirmesi beklenen ziyaretle, 8 milyarlık ticaret hacminin kısa sürede 10 milyar ve ardından da 15 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez gezisinin son durağı ülkemizin son yıllarda en yakın partnerlerinden birisi haline gelen Katar.
Gezinin Katar bölümünde, iki ülkenin bölgesel meseleler ve bu arada Suriye konusunda çeşitli görüşmeler yapılması bekleniyor. Tabii Katar gezisinin diğer bir hedefi de, bu ülkeyle aramızda şu anda 1.3 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin önce 2, sonrasında da 5 milyar dolara çıkarılması. 350 milyonun 1 milyara, 1.3 milyarın önce 2 sonra 5 milyara, 8 milyarın önce 10 sonra 15 milyara çıkarılması, sıradan bir olay değil. Belirtmek gerekir ki, bütün bunlar, 'Koşan ve terleyen bir Cumhurbaşkanı'na sahip oluşumuzla çok yakından alakalı...
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- Ekrem Kızıltaş
- Sandığınız gibi değil
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