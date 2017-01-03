Timsah gözyaşları...
Bel hizasında tuttuğu silahıyla muhataplarının bellerinden üstüne, yani onları öldürmek için ateş etmektedir.
Yaklaşık 700 civarında insanın eğlenmekte olduğu mekanın içine girdiğinde de yine gördüğü herkese ateş etmekte ve şarjöründeki mermiler bittiğinde, yenisini takarak ateş etmeyi sürdürmektedir.
Yanındaki toplamda altı şarjörde bulunan 180 mermi bittiğinde, üzerindeki montu sakin bir şekilde çıkaran teröristin gece kulübünü terk ettiğini, yola kadar yürüyüp buradan bir taksiye bindiğini ve parası olmadığı için az ötede, Kuruçeşme'de indirildiğini, biliyoruz.
Uzmanların değerlendirmesine göre profesyonel bir teröristle karşı karşıyayız. Kararlılığı ve sakinliği bunu doğruluyor. Onlarca insanı katlettiği halde -parasını gece kulübünde bıraktığı montta unutması hariç-, en ufak tereddüt ve bir şaşkınlık emaresi göstermemesi de tecrübeli oluşuna işaret ediyor olmalı.
Profesyonel eğitim ve tecrübeye sahip bir terörist gerçeği de söz konusu saldırının arkasında bir istihbarat teşkilatı ya da teşkilatları olduğu noktasına getiriyor bizleri. Kime ya da kimlere bağlı olduğu ya da işlediği melaneti kim ya da kimler için işlediğini failin kendisinin bilip bilmediği, ayrı bir mesele.
Olayın ardından taziye açıklamaları yaparak, saldırıyı şiddetle tel'in ettiklerini, acımızı paylaştıklarını, bu zor günde Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin yanında olduklarını... beyan eden yani timsah gözyaşları döken birilerinin emriyle gerçekleştirilmiş bir katliamla karşı karşıyayız, yüksek ihtimalle... Garip, ama artık böyle bir dünyada yaşıyoruz...
Seçilmiş zaman, mekan ve kişi...
Üst aklın emri gereği Türkiye'yi kendilerine hedef seçen terör örgütlerinin herhangi birisinin sıradan bir mensubu ile değil, eğitimli ve soğukkanlı bir katil ile karşı karşıyayız yani. Bu da herhangi bir yılbaşı gecesinde, herhangi bir gece kulübüne yapılan herhangi bir saldırıdan daha çok, seçilmiş bir zamanda ve yine seçilmiş bir mekanda seçilmiş bir elemana yaptırılan bir saldırıyla karşı karşıya bulunduğumuzu gösteriyor.
Büyük sıkıntılarla geçen 2016'dan sonra biraz olsun rahat edebileceğimiz konusunda hepimizin ümitvar olduğumuz 2017'nin ilk saatleri...
Ve sıradan başka bir mekan değil, müşterilerinin çoğunluğunu önemli ailelere mensup yabancıların teşkil ettiği bir gece kulübü... Ve adeta bir insan öldürme makinesi gibi yetiştirildiği konusunda şüphe duyulamayacak soğukkanlı bir katil...
Son 15 senedir hep dik durduğu gibi bunu sürekli hale getirebilmek amacıyla, vesayet kalıntılarının tamamı ile tarihe karışmasına vesile olacak Cumhurbaşkanlığı Sistemi için de önemli adımlar attı ülkemiz. Dahası, uzunca bir süredir sürdürdüğümüz kararlı duruşun ardından gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı ile Üst Akıl'ın bölge ile alakalı bütün hesaplarını da altüst ettik.
Türkiye'yi yönetenleri ve artık olup bitenlerin gerçek sebebini öğrenmiş olan insanımızı kendi arzuları istikametinde kanalize edemeyeceğini iyi bilen Üst Akıl, yapabileceği tek şeyi yapıyor:
Ülkemizi köşeye sıkıştırabilmek için terör saldırıları planlıyor ve uygulatıyor...
İyi haber şu: Güvenlik güçlerimiz artık terörle gerçekten mücadele ediyorlar...
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- Ekrem Kızıltaş
- Timsah gözyaşları...
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