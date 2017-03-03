Akıllı olun
Adı Stephen Townsend...
Pentagon'daki toplantıya tele-konferans sistemiyle katılıyor. "YPG'li savaşçıların liderleri ile konuştum.
Türkiye'ye saldırmaya niyetleri olmadığını, Türkiye için tehdit oluşturmadıklarının güvencesini verdiler. Son iki yıl içinde Türkiye'ye bir tehdit oluşturduklarına dair kanıt görmedim" diyor. Adam ya dünyadan bihaber yaşıyor ya da inanılmaz ötesi saftiriğin önde gideni. Ya da tam bir yalandolan makinası... Tabii ki (c) şıkkı! Artık bu tarz konuşmalarla, aklımızla alay eden bir aptallık silsilesi olarak karşımıza çıkıyorlar.
Aptallık diyorum çünkü bunu hak ediyorlar.
Gidiyorlar, "ABD ile aramız çok iyi" diyen Kandil'den gönderilen PKK'lılara yeni bir üniforma giydiriyorlar. "Siz artık YPG"siniz diyorlar. Bir elbise ve örgütün üç harfi değişince bizim "Aaa bunlar PKK değil yahu" diyeceğimize inanacak kadar öne fırlıyorlarsa buna aptallıktan başka ne denir? Yani şimdi DEAŞ'lıya da Amerika'da üretilmiş üniforma giydirilse, adına ABDEAŞ dense adam teröristlikten mi çıkacak?
Koskoca Amerika'nın çuvalladığı yer işte tam burası. Bizi de keklik zannedecek kadar KEK takılmaları inanılır gibi değil. PKK'ya terörist diyorlar, Kandil'den adam topluyorlar, bir elbiseyle dünyaya yutturacaklarını zannediyorlar. Suriye'de utanmadan terörist ilan ettiklerine, Amerikalı generallerle eğitim veriyorlar. O koskoca generaller Suriye'deki tüm YPG kamplarında APO posterleri altında, PKK yazan duvarların önünde teröristlere konuşmalar yapıyor, katillere "Yanınızdayız" diyorlar. Sonra da "Yahu YPG'nin PKK ile ne alakası var" diyerek zıpçıktı gibi utanmadan ortaya fırlıyorlar. Ancak aptallar, karşılarındakinin de aptal olduğunu zannederek göstere göstere aptallıklarını deşifre eder. Ortada aynen böyle bir durum var. Generalin yediği naneye ve dediği lafa bak. Neymiş "YPG'nin Türkiye'ye son iki yılda tehdit oluşturduğuna dair ortada bir kanıt yok" imiş. Türkiye'deki cezaevleri, Suriye'de senin öpüp kokladığın ve eğitim verdiğin kamplardan gelen YPG'lilerle dolu.
Kanıt mı istiyorsun!.. YPG kamplarından gelen canlı bombaların çetelesini ve bu ülkede kaç vatandaşımızı, askerimizi, polisimizi şehit ettiğine dair listeler, rakamları bilmiyor musun? Dünyanın en büyük istihbarat örgütlerinden CIA arşivlerinde bunlar yok mu? Cumhuriyet Bayramı'nda geçit töreni yapan tanklarımızın plakalarını dahi fotoğraflayıp, bunlardan hangilerinin 15 Temmuz'da darbe girişimine katıldığını plakaları karşılaştırarak yayınlayacak kadar uçan sinekten haberiniz var.. YPG içindekilerin tamamının PKK'lı olduğunu bilmiyor görüntüsü veren telaşınız aslında "Terörü ve teröristi koruma-kollama sanatı"nızın bir parçasıdır. Dürüst olun...
"Biz Rakka'ya teröristlerin üzerine teröristle gideceğiz. Bizim tercihimiz koskoca Türkiye Cumhuriyeti değil YPG elbisesi giydirilmiş terörist PKK" deyin sorun yok. Ama insanların aklıyla alay etmeyin. Hem "Türkiye bizim için stratejik ortaktan da öte hayati müttefik" de, hem de Türkiye'ye saldırıp binlerce hayatı sona erdiren teröristlerle iş tut... Hayati ortağında hayatları söndürenlerle hayat bulma sevdası, katillerle aynı yatağa girmektir. APO posterleri altında plaket alıp "Bunlar terörist değil yahu" diyecek kadar zırvalamayın bari. General Townsend'a bir tavsiyem var. Irak, Ankara'ya çok yakın... Uçak biletin benden... Atla gel eğer kanıt istiyorsan... Bizim MİT arşivi, sizin PKK'ya YPG marka elbise giydirdiğiniz törenlerle dolu. Bir tavsiyem de Pentagon'a...
Tamam içinde bulunduğunuz bina iç içe geçmiş beş beşgen yapıdan oluştuğu için size Pentagon diyorlar, anladık. Ama uluslararası ilişkilerde beşgene yatmak hiç yakışmıyor. Hem "Hayati ortağımız" dediğiniz Türkiye'yi idare etmeye, hem de üzerine Amerikan bezi kamuflaj giydirdiğiniz terörist PKK ile aynı kaptan içmeye devam ederseniz, bunun "Ben aptalım" demekten farkı yoktur. Bir Afrika atasözü der ki;
"Ancak aptallar suyun derinliğini iki ayağı ile birlikte kontrol eder!" Yani sonuçta boğulurlar. Türkiye "Kararını ver" diyor... Ankara'yı dinle ve asla "YOK" takılma. Çünkü Herakleitos diyor ki;
"Aptallar konuşurken var, dinlerken yok gibidirler."
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