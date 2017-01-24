Kavgayı anlamak
Mutabakatı artır.
Erdoğan'la ilişkilerin başarılı olmasını istiyorsan karşılıklı menfaatleri ve ticari takası gözet" deniyor. Yani Obama yönetiminin FETÖ'ye, PYD-PKK'ya olan desteğine kadar tüm yanlış politikaların değiştirilmesi isteniyor. Trump "NATO bitti" diyor, 6 ABD kongre üyesi "Birleşmiş Milletler'den çıkalım" diye yasa tasarısı hazırlıyor. BM, kurulduğundan beri Küresel Sermaye'ye çalışıyor. Erdoğan dün Afrika'dan "BM adil değil" diye feryat ediyor. Macaristan Başbakanı, "Ülkemi karıştırıyor" diyerek baronların tetikçisi Macar Yahudisi Soros'a savaş açtı. Macar, Macarla kapışıyor. Rusya Todays "ABD'deki gösterilerin ardında Soros var" diye yazıyor. CIA ajanı David Stele Yaz-Boz'a verdiği röportajda "Soros Trump'a başkanlıktan çekilmesi için 20 milyar dolar rüşvet teklif etti. Çekilmezse beş parasız bırakarak istifa ettirecek planı devreye sokacaklar" diyor. Trump'ın yıllara yayılan vergi borcu olduğu iddiaları böyle bir dönemde tesadüfen (!) medyaya üfleniyor. Soros "Trump başarısız olacak, diktatörleşecek. Londra'daki Başbakan da kısa zamanda gidecek" diyor. Florida açıklarında nükleer denizaltıdan deneme amaçlı fırlatılan boş Trident füzesi, Afrika'daki hedef yerine Amerika'ya doğru gitti. İngiltere Başbakanı Teresa May parlamentoda bu füzelerin genişletilmesini istiyor. İngiliz basınıyla muhalefet topyekun hücuma geçti "Başbakanımız füzelerin Afrika'daki hedef yerine Amerika'ya gittiğini biliyor mu?" diye saldırıyor.
ABD'de Trump karşıtı gösteriler sürerken, Soros'un göstericilere 2500 dolar maaş dağıttığını Amerikan medyası yazıyor. 2 bin 500 doları isteyen göstericilere "En az 6 eyleme katılma garantisi" vereceklerine dair belge imzalatılıyor. Eylemler Londra'ya, Paris'e, Berlin'e taşınıyor. Trump tweet atarak göstericilerle "Yahu seçimler yeni yapıldı.
Neden oy kullanmadınız?" diyerek dalga geçiyor. Baronların televizyonları gösterileri canlı yayınlıyor, Trump'a küfürler yağdıran Madonna sansürsüz ekrana getiriliyor. Trump'ın Beyazsaray yeni basın sözcüsü ilk brifingte tüm medyaya "Hepiniz yalancısınız" diye bağırıyor.
Trump ilk ziyaretini CIA'ya yaparak birilerine "Derin yapılar arkamda" mesajıyla gözdağı veriyor. ABD'yi çok iyi bilen bir Türk generali dünkü sohbetimizde bakın ne diyor; "Rusya'yı ABD'ye yakınlaştırıp Çin'i yalnızlaştırmak isteyen kişi, Putin hayranı Kissinger'dir. Trump'ın da akıl hocasıdır.
ABD-Rusya yakınlaşmasını istiyor. Ancak başkaları tarafından kurulmuş Suriye'nin yapay bir devlet olduğunu, tarihte böyle bir ülke olmadığını savunuyor. Otonom bölgelere ayrılarak parçalanmasını istiyor. ABD'nin Avrasya hedeflerine ulaşmasının yolu Rusya ve Türkiye'yi yanına almasından geçiyor." Astana'da Türkiye-Rusya-İran üçlüsü Suriye için masaya oturuyor. İçeriyle uğraşan ABD'de gösterilerin ardındaki PARANIN FİRAVUNLARI başarılı olur mu? Türk General diyor ki; "ABD'de üç ordu var. Biri daimi ordu. Diğeri yedekler. Ayrıca her eyaletin kendine ait bir başka ordusu daha var.
Aynı Osmanlı sistemini kurdular. Gösteriler devam ederse Trump eyalet ordularını sahaya sürer, süpürür. Ordu tamamıyla arkasında.
Ve Amerikan halkı da artık baronları biliyor ve tartışıyor." Tüm bunları nereden nereye geldiğimizi, Küresel Sermaye'nin GÜÇ SAVAŞINI hangi boyutlara taşıdığını anlatabilmek için yazıyorum. Türkiye'ye durmaksızın saldıran bu GÜC'ü, Ankara'nın kimlerle savaştığını görmeliyiz artık. Ülkeleri şirketler mi yönetecek yoksa Halkların seçtiği mi? ABD'de bankaların ve Finans kurumlarının yer aldığı cadde, yani Wall Street'in belirlediği başkanlar, tüm savaşların kararını alıyordu. Wall Street başkanlarının başlattığı ve bölgemizde süren kanlı çatışmalar haliyle bize de sıçrıyordu. Devir, Algı Operasyonlarına KUKLA olma devri değil.
Ankara etrafında kenetlenmemiz gereken dönemden geçiyoruz. Safımızı belli edeceğiz.
"PARANIN GÜCÜ"ne teslim olanlar şunu bilmelidir. Para yeryüzünde her yerde var. Ama Vatan sadece doğduğun, birlikte ağladığın ve güldüğün yerdir. Başka Vatan yoktur.
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