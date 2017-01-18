Lağım fareleri
Terörist katilden ne gibi bilgiler alınacak, arkasındaki güçlere ulaşmak mümkün olacak mı bilmiyorum. Çünkü piyonlar sadece vezirlere, şahlara ulaşmak için yem edilen aptal taşlardır.
Maşalara fazla bilgi verilmez, "Cennete gideceksin" denir, sahaya sürülür.
Onlara Cennet vaad ederek ölüme gönderenlerin nerelerde, kimlerle ne planlar yaptığını asla bilemezler.
"İngiltere haydut devlet" diyen İngiliz büyükelçi Craig Murray "DEAŞ'ın içinde çok sayıda istihbarat örgütü cirit atıyor" dedi. İngiliz istihbaratı MI6 başkanı Sir Alex "DEAŞ'ın içindeyiz" diye resmi açıklama yaptı. İngiliz Vali tarafından yönetilen Kanada'nın ajanları, sınırımızda DEAŞ'a eleman götürürken yakalandı. 15 gün önce Suriye'nin güvenliğinden sorumlu bir Bakan "DEAŞ'ın içine çok sağlam ajanlarımız sızdı.
İçerdeyiz ve yönetiyoruz" diye resmi açıklama yaptı. O açıklama gazetelerde doğru dürüst haber bile olmadı. ahaber'de Yaz-Boz'da üç yıldır "DEAŞ'ı CIA kurdu" diye bas bas bağırdık, bize gülenler çok oldu.
Son bir yıldır emekli olmuş çok sayıda CIA ve Amerikan askeri istihbaratı NSA ajanı ile röportajlar yayınladık. Tamamı "DEAŞ'ı CIA kurdu" dedi. Gelinen son noktada ABD'nin yeni başkanı TRUMP da "Evet DEAŞ'ın kurucuları Obama ve Hillary'dir" dedi. Şimdi şöyle bir düşünün... Hemen tüm ekibi askerlerden ve istihbaratçılardan oluşan Başkan Trump "DEAŞ'ı ABD kurdu" diyorsa, evet kurucu CIA'dır. Artık bunu kimse, hatta Amerikan elçisi John Bass bile inkar edemez. Etse, kargalar bile gülerek "Sen ne diyorsun, Başkanın söylüyor. Artık bu Beyazsaray'ın resmi açıklaması. Saçmalama John" diye dalga geçer. PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin komutanları Amerikalı generaller ve CIA ajanları. E DEAŞ'ın kurucusu da CIA... Şimdi biraz gerilere gidelim... DEAŞ hatırlayacağınız gibi Kobani'ye saldırıp katliam yapmıştı.
Amerika'nın kurduğu resmi ağızdan açıklanan CIA patentli DEAŞ, Amerika'nın komutanlığını yaptığı PKK'lıları kesip doğruyor. Yukarıda saydığım tüm resmi açıklamalardan çıkan sonuç bu. Yani Amerika kullandıklarını, kullandıklarına öldürtüyor. Ölenler kelimenin tam anlamıyla enayi oluyor. Peki Amerika adına birbirlerini neden öldürüyorlar? Cevabı 7-8 sene önce New York Times'da yayınlanan haberde. "Pentagon'dan aldığımız kesin bilgiye göre" diye başlıyor haber. Ve "Suriye kesinlikle dörde bölünecek.
Buna karar verildi" diyerek harita bile yayınlıyor. Amerika'nın DEAŞ'ı, Amerika'nın PKK'sına saldırırken, Türkiye'deki HDP de insanları "Ankara neden seyrediyor" diye sokağa dökerek katliama yol açıyor.
Çünkü o dönemde Türkiye, Washington'un tahammül edemediği Çin ile füze sistemleri konusunda görüşmeler yürütüyor. Kurucusu olduğu DEAŞ ile komutanı olduğu PKK'yı kapıştırıp, Türkiye'yi de karıştıran bir Amerika'nın kazandıklarına bakın... Ve bunlar uğuruna Amerikan çıkarlarına hizmetçi olan, bu uğurda can veren zavallılara da çok iyi bakın. Sistem de plan da istenen de bu! Bakın NATO Afganistan'a girdi, Irak'a girdi. Halbuki NATO yapılan saldırılara karşı üyelerini korumak için kuruldu. Irak ve Afganistan NATO üyesi değil ki koruyasın.
Ama kuruluş amacı "Koruyuculuk" olan NATO artık İŞGALCİ... Türkiye NATO üyesi ve sınırlarının dibinden terörist saldırılara uğruyor. Peki nerede NATO?.. Neden Kandil'i bombalamıyor, niçin DEAŞ'la mücadele etmiyor? Bunu yapmaz, yapamaz... Çünkü "NATO MİADINI DOLDURMUŞTUR. TERÖRLE MÜCADELEDE YOK..."
Bu cümle bana ait değil... Amerika'nın yeni Başkanı Trump aynen böyle söylüyor.
Biz de aylardır buradan boşuna "NATO dağılacak, yenisi kurulacak" diye boşuna bağırmıyoruz. Dünyada yeni dengeler inşa ediliyor... Bu süreçte maşa olarak kullanılan teröristlerin gideceği son nokta mezarlık çukurlarıdır. Onlar için bu kaçınılmaz sondur.
Aynı durum FETÖ için de geçerli. Trump'ın akıl hocalarından Montana eski valisi Denny Rehberg bakın ne diyor; "15 Temmuz'u Gülen yönetti. Trump bunun farkında.
Sorumluluğumuz hatta önceliğimiz Gülen'i iade etmektir. Erdoğan ile birlikte hareket ederek Türkiye'nin istikrarına destek olmaktır. BAŞKA ALTERNATİFİMİZ YOK. Gülen bizde kaldığı sürece bize de tehdittir." Kullanım tarihi dolanlar hayattaysa bir gün mutlaka çöplüğü boylar. Ölüyse, onlar için cehennemde pis kokuların alası vardır. Tahmin bile edemezsiniz.
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