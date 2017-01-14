Yol Durumu
  1. Terörist dolar
Bekir Hazar BEKİR HAZAR
  • 14 Ocak 2017, Cumartesi

Nakavt

Washington ile küresel sermayeyi trilyon dolarlarla kendisine çeken Pekin arasında "SAVAŞ" tamtamları çalıyor, taraflar birbirlerine "Vururuz" diye tehdit yağdırıyor. Yeni CIA başkanı Mike Pompei kongrede sunum yaparken elektrikler kesildi, duvara büyük fener bağlayarak sunumu tamamlayabildi. Yeni CIA başkanına, eski CIA başkanının operasyon çektiği manşetlere taşındı. Parayı, bankaları elinde tutan tüm şirketlerin savaş açtığı Trump'a karşı yürütülen mücadelede son gelinen nokta bu. Aynı güçler, Türkiye'de de bankaları ve Londra finans merkezindeki şirketleri aracılığıyla DOLAR TERÖRÜ estiriyorlar. Türk şirketlerini arayarak, Mart'ta ödenecek dolar üzerinden kredi borçlarını öne çekerek "Borcunuzu ödeyin" diye baskı yapıyor, döviz alımına zorlamaya kadar akla gelmeyecek entrikalar çeviriyorlar.
Yeryüzündeki tüm kavgaların ve savaşların perde arkasında "PARA"ya tapanlar var.
Paranın Firavunlarından Soros'u bilirsiniz...
Küresel sermayenin yetiştirilmiş, eline DOLAR silahı tutuşturulmuş tetikçisidir.
"Trump kazanamayacak" diye bazı fonlara yatırım yapıyor. Yerden yere vurduğu Trump kazanınca 1 milyar dolar kaybediyor. Diğer PARADORLARIN kaybettiklerini de siz düşünün. Volkswagen'in Amerika'daki yöneticisine hapis cezası veriliyor. Amerika dışında yatırım yapan şirketlere "Yüzde 45 vergi" sopası indirildi, çok sayıda şirket eve dönüş kararı aldı. Macaristan Başbakanı Victor Orban "Bu ülkedeki bütün hükümet karşıtı ayaklanmaları Soros organize ediyor. Artık sahibi olduğu Açık Toplum Vakıflarını kapatıyoruz.
Sadece bizde değil dünyanın birçok ülkesindeki kalkışmaların altında onun parmağı var" diyor. "Türkiye'de fazla para harcamıyorum, sizin İstanbul Boğazı'ndaki zenginlerden benim vakfa para yağıyor" diye geçmişte Can Dündar'a açıklama yapan Soros'a Macaristan'da savaş ilan ediliyor. Ve Soros'un eski ortağı Jim Rogers ile hatırlanacağı gibi sekiz ay önce Paris'te röportaj yapmıştık. Kameraları kapattırarak "Dünyadaki tüm pisliklerin altında Soros var" demişti. Kameralardan birini kapatmayı unutmuş ve bu açıklamayı yayınlamıştık. Jim Rogers Yaz-Boz için tekrar kameraların karşısına geçti. Bu akşam 21.00'de yayınlanacak açıklamalarında "Irak ve Suriye'de çıkartılan kaos ortamı ve savaş bittiğinde Türkiye uçacak. Hem stratejik olarak hem de nüfus bakımından müthiş bir GÜÇSÜNÜZ" diyor. "İngiltere HAYDUT bir Devlettir" diyen İngiliz diplomat Craig Murray da bu akşam Yaz-Boz'un konukları arasında. Tam 20 yıl büyükelçilik yapan Murray, DEAŞ'ı CIA ve MI6'nın kurduğunu, Suriye'deki teröristlere nasıl silah yağdırarak "KARAKTERSİZ ROL" oynadıklarını anlatacak. Röportajında Türkiye'nin bölgesinde BATI ile Rusya arasında kalan büyük bir GÜÇ olduğuna işaret eden Murray "Darbeler tarihinden kurtuluşunuz Başkanlık sistemine geçişde" diyor. Hala darbe anayasası ile yönetilen Türkiye sivil yeni anayasa geçmek için kjolları sıvarken, BATI'nın tüm yayın organları ile bu konuda bize nasıl saldırdığını bu memlekette artık bilmeyen yok. Türkiye'yi anti demokrat olmakla suçlayan BATI'nın sahtekar zihniyeti "Darbe anayasası" ile yönetilmemiz için inanılmaz kampanyalar yapıyor. İçimizdeki bazıları da bu kampanyaların gönüllü elçileri oluyor. Hatta içlerinden "Darbe anayasası" adına milletvekili ısıranlar bile çıkıyor. Para ile borçlandırıp batırdıkları Yunanistan'ı hemen dibimizde köleye çeviren ve istediğini kırbaçlamadan hazırolda yaptıran bir BATI var karşımızda. O satın alınmış Yunanistan'da, Türkiye'den kaçan DARBECİ-FETÖCÜ Hainler Olimpiyat Köyü'nün 5 yıldızlı lüks odalarında ağırlanıyor. Aynı Yunanistan'da burnumuzun dibinde Lavrion kampında hala teröristler eğitiliyor. Cücük kadar Yunanistan'ın terörist eğitip bize gönderecek cesareti olabilir mi? Tabii ki hayır... Kendini parayla satarsan, sahiplerin seni terörist yetiştiren, söz dinleyen köpeğe çevirir. Arkadaşlarımıza, işte o Lavrion kampında yapılan saldırı da bu akşam Yazboz'da ekranlara gelecek. Gözüne yumruk alan kardeşim kameraman Taha Hazar'a buradan da geçmiş olsun diyorum. Türkiye de her yerden yumruk almasına rağmen yıkılmıyor, yıkılmayacak da. Çünkü arkasında 1.5 milyarlık İslam dünyasının duaları var.
Ve 80 milyonluk müthiş bir GÜÇ. Başkanlık sistemi, onların hepsini nakavt edecek.
36 yıldır bu ülkenin eline tutuşturdukları DARBE ANAYASASI da tarihe gömülecek.
Referanduma kadar sıkıntı çekeceğiz tabii...
Sıkıntı olmadan ferahlık olmaz.
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