Zevzeklik
Sordum; "Çin nüfusu sizden kat kat büyük ama toprakları küçük. Rusya'nın ise toprakları büyük ama nüfusu küçük. İşbirliği yaptığınız Çin, Moskova için tehlike değil mi? Üstelik 5 milyon Çinli çalışmak için Rusya'ya girdi bile? Ya istila edilirseniz?" Güldü...
Çin'in Rusya'dan Sibirya'da büyük toprak parçası kiraladığını anlattı.
Şaşırdım... O rahattı... "İşbirliği yaparız ama tedbir de alırız" dedi. Çin'de 35 milyon Uygur yaşıyor.
Sokakta birine soruyorsun "Adın ne?" diye. "Li" diyor... Kulağınıza eğiliyor "Ama gerçek adım Yusuf" diye ekliyor. Tam 100 milyon Müslüman Tonga Türk'ü yaşıyor Çin'de... Rus General "Çin'de sayısız din var, dinsizlik de... Bu nedenle en büyük din İslam. Tam 135 milyon Müslüman yaşıyor. Çin bize yanlış yaparsa elimizde kartlar var" diyor.
Büyük devletler, en yakın görünenler işbirliğini bile birbirlerine karşı gardını alarak yapıyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Rus General Ukrayna'da üç Amerikalının Bakan yapıldığını, ülkeyi tamamen ele geçirdiklerini söylüyor. Amerikan Savaş gemilerinin Boğaz'ı geçip Ukrayna'da limanlara yanaştığını anlatıyor. Anlaşmalar gereği en fazla 21 gün ve 8 askerle Karadeniz'de kalabileceğini ama bunun çoktan aşıldığını söylüyor. "Fransız gemileri bile Karadeniz'de cirit atıyor, anlaşmaları çiğniyor, Türkiye'nin müdahalesini bekliyor." diyor. Fransız gemilerinin orada işi ne? 100 yıl önce yapılan Boğazlar ve Karadeniz anlaşmaları nedeniyle Türkiye'nin müdahale etmesi gerektiğini, Moskova'nın sessizce bunu istediğini belirtiyor.
Bizi krizlerin içine çekmek için savaş gemilerini zorlu sularda yüzdürenler, kapalı kapılar ardında pazarlıklar, Türkiye'nin gerilim hatlarının tam ortasında yer alan jeopolitik konumu... Ve Karadeniz'e sığınan Alman gemilerinin Osmanlı bayrağı çekerek Rusları bombalaması sonucu 1. Dünya Savaşı içine çekilmemiz. Çin'de 135 milyon Müslüman Türk. Orta Asya Cumhuriyetlerinde bizle kucaklaşmayı bekleyen yüzmilyonlarca soydaş. Ortadoğu ve Afrika'daki Osmanlı'dan kalan gönül bağlarımız... Enerji hatlarının tam geçiş yolunda olmamız... Ankara'yı dünyanın en vazgeçilmez merkezi haline getiriyor. Herkesin gözü üzerimizde...
Kolumuzdan çekenler "Çıkarlarımızı" düşündüğümüzde yanıbaşımızda inşa ettikleri terörü üzerimize sürüyor. Enerji Bakanı Berat Albayrak taa Amerika'dan siber saldırıya uğradığımızı, elektrik hatlarımıza keserek sabotaj bile yapıldığını açıklıyor. Ve dün Emekli bir General dostum arıyor. "Nisan'da yayınlanan raporu gördün mü" diyor.
Abramowitz, Soros gibi küresel hizmetçilerin kurduğu, Haçlı-Siyonist İttifakı Neo-Con'ların hizmetinde olan Uluslararası Kriz Grubu yayınlıyor o raporu... Altına imza atılmadığına göre belli ki CIA hazırlayıp önlerine koymuş.
"Türkiye APO ile görüşmeli, PKK ile masaya oturmak zorunda. Aksi halde bedel öder. PKK şehirlere iner. DEAŞ da bu kaostan faydalanarak Türkiye'de yoğun eylemler yapar. Kültürel fay hatlarına dahi saldırılır" diyor rapor.
Adamlar Suriye'deki Kürt koridoru için bizi teröristlerle masaya zorluyor. Yapmayınca planladıklarını rapor gibi sunarak sopa gösteriyor, hayata geçiriyorlar. Amerika, Suriye'deki PKK uzantısı PYD'yi vurduğumuz için savaş uçaklarını DEAŞ'ın üzerine sürmüyor. Amerikalı subaylar, sözcüler artık bunu açık açık ifade ediyor. Reina'dan başlayıp, İzmir'e uzanan DEAŞ ve PKK saldırıları bizim kültürel fay hatlarımıza sıkılan kurşunlar olarak karşımıza çıkıyor.
9 ay önce raporla açıkladıkları planları hayata geçiyor. Türkiye 16 Devlet kurmuş büyük ülke. Saldırıları bertaraf edecek, tüm oyunları bozacak güce sahip. Yeter ki içeride muhalefetiyle, hangi ideoloji ve inançta olursa olsun tüm fertleriyle tek yumruk olalım...
Hepsine hadlerini bildiririz. Maalesef içimizde bazıları BATI hizmetçisi her terör saldırısı sonucu Devletini suçlayarak proje sahiplerine çalışıyor. İhsan Sabri Çağlayangil "İçimizde binlerce insan CIA'ya hizmet ettiğinin farkında değildir. CIA budur" derken boşuna söylemiyordu. Amerikan elçiliği darbe ile iktidara gelen Nihat Erim'in fotoğrafını yayınlayarak mesaj veriyordu. New York Times "Trump, Obama'nın atadığı tüm büyükelçilerin işine son verecek" diye yazıyordu. ABD elçisi John Baas'ı "Suyun ısındı" diye uyarmıştım, şimdi suyu kaynıyor.
Giderayak fotoğraflı mesaj oyunu için en güzel yorumu Başbakan Binali Yıldırım yaptı: "Zevzeklik!.." Zevzeklerin oyununa gelmeyelim... Kenetlenelim...
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