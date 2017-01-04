Yarasa!
Dünyanın terör örgütüne karşı burnundan soluduğu bir dönemde bizi DAEŞ ile yanyana getirdiler. Ardından Türkiye'ye yönettikleri tüm teröristleri göndererek bombalar patlattılar. İnsanlarımızı öldürttüler. Suriye'ye girmesek de oyun kuranlar terörle o batağı içimize sokmuşlardı. Tüm terör örgütlerini üzerimize salıyorlardı. Ankara Suriye'ye girsek de girmesek de terörün bu ülkeye bela edildiğini, buna göre tezgah kurulduğunu gördü. Tanklarıyla, uçaklarıyla Suriye'ye girdi, kendi göbeğimi kendim keseceğim dedi. Bizi "DAEŞ ile ortak hareket" ile suçlayanlar şimdi 63 koalisyon ortağı ile birlikte geri çekildi. Oyun büyüktü... Ankara hemen hamlesini yaptı, tüm provokasyonlara rağmen şu anda El Bab'da Rusya ile ortak DAEŞ'i bombalıyor. NATO ülkesi Türkiye ile uçağını düşürdüğü Rusya yanyana, el ele... Batıdan bakıldığında kıyamet alameti gibi bir şey... Ve deliriyorlar. 15 Temmuz darbesi oluyor, NATO'dan çıt çıkmıyor... Komutanları, FETÖCÜ terörist subayları koruyor, hala Avrupa üslerindeki lojman villalarda ağırlıyor, iltica formlarını dolduruyor. Aynı NATO, Reina saldırısında bayrakları yarıya indiriyor. 260 kişinin öldürüldüğü 15 Temmuz'da o bayraklar neden yarıya inmiyor? "Darbeyi sen planlar ve yönetirsen tabii ki o bayraklar yarıya inmez, hatta FETÖCÜLERE ağlarsın" derler adama... Kendilerini bu kadar açıkça deşifre ediyorlar. Sovyetler Birliği tehlikesine karşı kurulan NATO, üye ülkelerine saldırı olursa "KORUMAYA AND İÇMİŞ" bir kuruluş. Türkiye'ye PKK'dan, PYD'ye, FETÖ'den, DAEŞ'e tüm terör örgütleri saldırıyor. Bunların büyük bölümü Suriye'de... NATO oturup seyrediyor.
Türkiye'ye, NATO'nun tehdit gördüğü Rusya yardım ediyor. Bir zamanlar NATO'cu Merkel Ankara'yı yerden yere vurmuştu. "Türkiye NATO ülkesi, Suriye'ye müdahale etmeli ama yapmıyor" diye. Peki siz nesiniz? NATO'nun bostan korkuluğu mu?
Hani birimize saldırı olursa NATO harekete geçecekti? NATO'nun en büyük ikinci gücüne, Suriye menşeli saldırılar geliyor.
NATO televizyondan seyrediyor. Beşiktaş, Kayseri ve daha nice bombalı saldırıda, darbede YARASA takılan NATO, Reina'da bayrak indiriyor. Avrupa kanalları ve CNN 40 dakika canlı yayında "Saldırı" diye başlık atıp "Terör" demiyor. DAEŞ'ten doğru dürüst bahsetmeyip "Modern yaşama saldırı" diye haber geçiyor. 2015'te "DAEŞ'ten henüz tam verim alamadık" diye üzüntülerini dile getiren CIA ajanı Scheuer bu aralar çok mutlu olmalı ki, sesini çıkarmıyor. Independent'te Patrick Cockborn yazıyor, "Normalde, farklı adımlar atan ülkeler bir terör örgütüyle mücadele ederler. Ancak Türkiye birçok terör örgütünün hedefinde. Tarihte pek olan bir durum değil" diyor. "Farklı adım atarsan, terör gelir..." Açık açık söylüyor fitne uzmanı İngiliz'in gazetecisi...
Farklı adım; Bağımsızlık savaşı. NATO'nun Sovyetlere karşı sayısız ülkede kurduğu gladyolar ne yapıyor sanıyorsunuz? Tatile çıkıp, plajda tavla mı oynuyorlar? Yoksa Boğaz'da gezenleri de mi var? Kim ne yaparsa yapsın, yeni bir NATO kurulacak. İçinden atılanlar olacak. Belki Rusya'yı da üye olarak görürsek şaşırmam. Kirli ittifaklar kaybedecek. Yeter ki bizi birbirimize kırdırmak isteyenlerin provokasyonlarına gelmeyelim. Ne demek istediğimi Scheuer ile en başta anlattım. Bir daha okuyun!
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