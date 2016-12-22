Körler sağırlar
Artık yok öyle.
Pamuk eller cebe" diyerek dağılmanın işaretlerini verdi. Parayı verenin düdüğü çalacağı yeni bir NATO kurulacak. İnanılmaz güç savaşları, yeni dengelerde yer kapma mücadelesinin getirdiği tezgahlarla karşı karşıyayız.
ABD'nin Avrupa'daki gözdesi Polonya'yı birileri karıştırıyor. Ertesi gün Polonya'dan kiralanan TIR Berlin'de pazara dalarak cevap veriyor. Piyonlar yem ediliyor, filler tepişiyor! İran'da Hizbullah bir Rus diplomatı öldürdüğünde bedelini ağır ödedi. Rus istihbaratı, Hizbullah liderinin akrabasını parçalara ayırarak paketleyip, hediye olarak Hizbullah'a gönderdi. Suikastın piyonu FETÖ'yü parçalara ayrılarak paketlenme korkusu sardı. Kaçacak delik arıyorlar.
Baktığımızda kaçış için 3 ülkeye yatırım yapıyorlar... İngiltere Kraliçesi'nin atadığı valilerle yönetilen Kanada ve Avustralya... Ve Londra'da Kraliçe'ye ait HEYKEL parkında en başa büstü konan Mandela'nın İngiliz sömürgesi Güney Afrikası... İngiliz istibaratı MI6'nın kurup CIA'ya kaptırdığı FETÖ, yuvaya dönüş yapıyor. Rus elçi suikastından beş gün önce Kraliçe'nin resmi tv'si BBC "Ruslar Türkiye'de çok suikast yaptı ama Türkler hiç karşılık vermedi" diye belgesel yayınlıyor. Zamanlama olarak çok Fetöjenik bir poz... Sultan Abdülhamid Han'ın en büyük hayali İngilizlere karşı Ruslarla yürümekti. Ancak koltuğa oturduğu anda İngilizci Paşalarımızın Ruslarla başlattığı 93 harbini kucağında buldu. Ne zaman Moskova'yla yakınlaşsak, İngiliz fitnesiyle Ruslarla savaştırıldık. Geçtiğimiz hafta Moskova'daydık. Şanghay 5'lisinin kurucusu, "Generallerin Generali" ünvanı verilen İvaşov ile Yaz-Boz için röportaj yaptık.
General İvaşov'a, Sultan Abdülhamid Han'ın Türk-Rus dostluğu hayalini ve İngilizlerin buna içeriden nasıl çomak soktuğunu hatırlattım.
"Şimdi Şanghay Beşlisi'ne girersek aynı fitneci duracak mı?" diye sordum.
Moskova'dan döner dönmez, FETÖ'cü piyonun Rus elçiye suikastı ile karşılaştık.
Değişen bir şey yok; "100 yıl önce neyse, bugün de o." Şanghay 5'lisinin kurucusu General İvaşov "Bizde bir söz var. İngiliz'le düşman olmaktan daha kötü olan, İngiliz'le dost olmaktır" dedi. "Bizde de bir söz var. İngiliz gece ağaca kezzap döker, sabah da yanına gelip kim yaptı bu katliamı diye ağlar" cevabını verdim. Gülüştük... Ve çok ilginçtir dün Irak'ın İngiliz vatandaşı Başbakanı İbadi "Terör örgütleri önümüzdeki günlerde bazı ülkelere saldıracak" dedi. "DEAŞ'ın içindeyiz" diye açıklama yapan İngiliz İstihbaratı başkanının yönettiği Irak Başbakanı İbadi'nin bırakın istihbarat toplamayı, ülkesini koruyacak gücü yok.
Ama dedik ya bilgi "Terör örgütlerinin içindeyiz" diyen sağlam kaynak, İbadi'nin patronu MI6'dan geliyor. Yıllarca ABD'nin sırtında asalak yaşam süren İngilizler, Washington'da, sömürdükleri ülkelerde ve Türkiye'de tasfiye ediliyor. New York Baronlarının tetikçisi Haçlı-Siyonist ittifakı Neo-Conlar ile işbirliği yapan Londra'nın gazeteleri, Rus elçiye yapılan suikasttaki FETÖ parmağından tek satır bahsetmiyor.
ABD'deki Yahudi lobileri, Neoconlar ve tüm yayın kuruluşları da aynı yoldan yürüyor, Türkiye'de yapılan "FETÖ'cü piyon" açıklamalarına kör oluyor. Bizim Hürriyet de Suikast haberinde "Katil çevik kuvvette polis" diyor "FETÖ" demiyor. CHP olayı, NewYork-Londra ekseninde "El Nusra"ya yıkmak için yırtınıyor. Aynı bardaktan içmeler gırla gidiyor. Kıbrıs geriliminde Türkiye-Yunanistan ve hiç alakasız İngiltere GARANTÖR olmuştu. Moskova'da Türkiye-Rusya -İran, masada Suriye'de "GARANTÖR" olarak anlaştı, İngilizler yok başkası da! Bu bir DEVRİMDİR ve bazılarına fena halde batıyor! Üstelik birileri Suriye'nin parçalanması için tüm teröristlerle işbirliği yaparken, 3 ülke Moskova'da, Suriye'nin toprak bütünlüğü için anlaşıyor, adeta tüm hesaplara ceza kesiyor. Son sözü General İvaşov'a bırakalım; "Türkiye'nin Şanghay 5'lisine girmesi için NATO'dan çıkması gerekir." Suikaste, piyonlara nasıl bakacağız? Siz düşünün...
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