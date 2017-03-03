Hangi durumda eşten ölüm aylığı bağlanmaz?

Eşim 18.08.1972 doğumlu, 01.11.2014'ten beri sigortalı olarak çalışıyor. Birimizin hayatını kaybetmesi sonucunda emekli maaşı alma durumumuz var mı? E.A.

Eşiniz işe çok geç başlamış. İşe başlangıcına göre 7200 prim gün ve 58 yaştan tam, 5200 prim gün ve 61 yaş ile kısmi emekli olabilir. Eş üzerinden alınan ölüm maaşı için, eşlerin çalışıyor olması ya da kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alıyor olması eşten alınan ölüm aylığına engel değil. Yani anne veya babadan alınan yetim aylığı gibi görülmemelidir. Eşlerden birinin vefatından dolayı diğer eşin ölüm aylığı almaması için ya ölüm aylığı alan eşin de vefat etmesi ya da başka biri ile evlenmesi gerekir.



Çalıştığım firma, çalışanın hakkı olan Asgari Geçim İndirimi'ni ödemek istemiyor. Bu konuda ne yapmalıyız? A.K.

İşveren Asgari Geçim İndirimi'ni çalışanlarına aylık olarak ödemek zorundadır. Eğer Asgari Geçim İndirimi'nin ödenmediğini düşünüyorsanız işverenin bağlı bulunduğu vergi dairesine şikayette bulunabilirsiniz.



17 sene üzerine aynı işyerinde çalışarak emekli oldum. Ancak tazminatımı almadan işime emekli olarak devam ettim ve halen de devam etmekteyim. İşi bıraktığımda tazminatımı nasıl alabilirim? 5...451944 Nolu SMS

İş Kanunu'na göre, emeklilik nedeniyle işten ayrılan işçiye işverenlikçe kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Kıdem tazminatlarında zaman aşımı 10 senedir. Sizin de emekli olduğunuz tarihten sonra 10 yıl geçmediyse emekli olduğunuz tarihteki kıdeminiz ve ücretiniz üzerinden tazminatınızı talep edebilirsiniz. Kanunen kendi isteği ile ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödenmez. Bu nedenle emekli olduğunuz tarihten sonraki çalışmalarınız için haklı bir nedenle işten ayrılmadığınız için tazminat talep edemezsiniz.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

07.03.1974 doğumluyum, işe girişim, 10.05.1991, toplam gün sayım 5530 gün, ne zaman emekli olabilirim? 5...127906 Nolu SMS

İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış, 25 yıl şartınız 2017 yılında dolacak. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.



06.05.2004 sigorta girişim, 17 ay askerlik yaptım, 01.03.1982 doğumluyum, 4000 güne yakın primim var. Ne zaman emekli olurum? 5...364565 Nolu SMS

İşe girişinize göre 7000 gün 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir.



