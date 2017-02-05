İşe iade davası için 6 ay çalışma şart
Sayın Okurum, işe iade davasının açılabilmesi için bazı koşullar vardır. Önce bu koşulları belirtelim. İşe iade davası açmak isteyen işçinin iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması gerekmektedir. İşe iade davası açmak isteyen işçinin çalıştığı iş yerinde en altı ay çalışmış olması, kıdeminin bulunması gerekmektedir. İşe iade davası açmak isteyen işçinin çalıştığı iş yerinde en az otuz işçinin çalışıyor olması gerekir. İşverenin birden fazla işletmesi var ise işletmelerinde çalışan toplam işçi sayısı baz alınmalıdır. İşe iade davası açmak isteyen işçinin işten çıkarıldığı, çıkarıldığı an ile kendisine tebliğ edildiği tarih farklı olduğu takdirde feshin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde dava açmış olması gerekmektedir. Bir aylık sürenin kaçırılmış olması durumunda fesih kabul edilmiş/icazet gösterilmiş sayılır ve dava açma hakkınız sona erer. Sizde eğer saydığımız bu şartlara sahipseniz işe iade davası açabilirsiniz.
1989 Mart ayında SSK'lı oldum, 5 sene ödedim. 1525 günüm var. Yaşım 60, nasıl emekli olabilirim? İki çocuğum var. Doğum tarihleri 1978-1979. 5..184859
989 tarihli girişinizden dolayı 3600 günle emekli olabilirsiniz. Bunun için 3600 prim gün sayınızı tamamlamanız gerekir. Doğum borçlanması yapabilmeniz için doğumların işe girişinizden sonra olması gerekmektedir. Bu nedenle doğum borçlanması yapamıyorsunuz. 60 yaşınız tamamlanmış olsa da prim günü eksik olunca emekli olamazsınız. Bu nedenle eksik olan 2075 günün en az 1260 gününü SSK kapsamında çalışıp kalacak 815 günü de isteğe bağlı ödeyerek tamamlamaya gidebilirsiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
25.09.1973 doğumluyum, 01.11.1995 SS K girişim, 6750 günüm var. 19 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olurum? 5...331188 Nolu SMS:
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise 17,5 aylık askerlik ödeyip 54 yaşa tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Askerliği öderseniz 25.09.2027 tarihinde, ödemezseniz tam bir yıl sonra yani 25.09.2028 tarihinde emekli olabilirsiniz.
23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 1.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim? 5...285508 Nolu SMS:
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- İşe iade davası için 6 ay çalışma şart
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