Bir çocuğa iki yıl borçlanma
SSK girişinden sonraki doğum için borçlanma yapabilirsiniz. Bir çocuk için iki yıl yani 720 gün kazanabilirsiniz. Ancak 3600 gün ile emekli olabilmeniz için prim günü tamamlayıp 58 yaşınızın dolacağı 17.01.2029 tarihini beklemeniz gerekmektedir. Normal emeklilik için ise; 5075 prim günü tamamlayıp prim günün tamamlandığı tarihte emeklilik talebi verebilirsiniz. Bunun için doğum borçlanması yapıp 720 gün kazanabilir ve eksik olan 2225 günü ( 6 yıl eder) prim ödeyerek tamamlayıp altı yıl sonra emekli olabilirsiniz. Eğer 5075 günü tamamlamaya giderseniz çalışmadan isteğe bağlı ödemeniz halinde sakın aralıksız 3.5 yıl ya da başka bir tabirle 1260 gün ödemeyin. Çünkü 1260 günü isteğe bağlıdan tamamlarsanız Bağ-Kur emeklilik şartlarına tabi olursunuz ki o zaman bu saydığım şartlardan emekli olmanız hayal olur. O yüzden SSK'da kalarak daha erken emekli olmaya bakın.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
11.11.1988 tarihinden sigorta girişim var. 1972 doğumluyum, 5450 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? 5...850073 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ile prim gün sayınız tamamlanmış ancak 51 yaşınız 2023 yılında dolacağından emekli olabileceğiniz tarih doğum gününüzün gün ve ayına göre 2023 yılı olacaktır.
23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK primim var. 18 ay askerlik borçlanması yapmadım. Ne zaman emekli olabilirim? Askerlik borçlanması yapsam ne zaman emekli olurum? 5...217317 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 25 yıl şartınız 2019, 54 yaşınız 2028 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 23.03.2028 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlansanız bile emeklilik yaşınızı aşağıya çekmez.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Bir çocuğa iki yıl borçlanma
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