Yetim aylığının kesilmesi
İşçi emeklisi kız çocuklarına bağlanan yetim aylığının kesilmesi için 2 neden vardır. Birincisi bekar kız çocuklarının evlenmesi, ikincisi ise bir işyerinde çalışmaya başlaması ya da yine kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almasıdır. Nasıl evlenince yetim aylığı kesiliyorsa işe girişte de aylık kesilir. İşten çıkışta aylık tekrar bağlanmaktadır.
İşyerinin el değiştirmesi halinde işçilerin yıllık izin hakları etkilenir mi?
İşyerinin çeşitli nedenlerle el değiştirmesi veya başkasına geçmesi halinde, bu işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin haklarında bir değişiklik olmaz. Bir diğer ifade ile işverenin değişmesi, işçilerin yıllık ücretli izin haklarını ortadan kaldırmayacağı gibi, devreden işveren yanında yapılan çalışmaları da bu anlamda geçersiz kılmaz. Devreden ile devralan arasında bu yükümlülüğün ortadan kaldırılacağına dair bir anlaşma yapılsa bile bu geçerli olmaz.
26.06.1974 doğumluyum. 17.05.1991 sigorta girişliyim. 1994'te askere gittim. Ne zaman emekli olabilirim? Hakan TOSUN
İşe giriş tarihiniz askerden önce. Bu nedenle askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez. Eğer prime ihtiyacınız yoksa borçlanmayın. Emeklilik tarihinizde prim gün sayınız az gelir de emekli olamazsanız, askerlik süresi kadar süreyi borçlanabilirsiniz. 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. 5525 günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı 26.06.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
04.03.1959 doğumluyum. 20 ay askerlik yaptım. Gelince 1 sene sonra 1981'in 10. ayında sigortalı işe girdim. Ne zaman emekli olurum?
5...195140 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 46 yaş ve 5075 prim günle tam emeklilik şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamsa hemen emekli olursunuz. Ayrıca 23 Mayıs 2014 tarihi itibariyle 3600 günü tamamlamışsanız 59 yaşınızın dolacağı 04.03.2018 tarihinde yaştan emekli olabilirsiniz. 3600 günü 23 Mayıs'tan sonra tamamlarsanız 60 yaşa tabi olursunuz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Yetim aylığının kesilmesi
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