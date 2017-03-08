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Karabiber yüzler güler

En çok kullanılan baharatlar arasında başı çeken karabiber, sağlığa sayısız fayda sağlıyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel isteksizliği gideriyor...

Karabiber yüzler güler
Hazımsızlığı giderip kabızlık, kolit gibi hastalıklara iyi gelen karabiber, bir baharattan çok daha fazlası... Afrodizyak etkisi ile performansı düşen erkeklere güç veren karabiber, bu konuda sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor. Yemeklere lezzet katan bu değerli baharatın diğer faydaları şöyle:
Kandaki yağ oranını düşürür ve yeni yağ oluşumuna mani olur. Karabiberli yiyeceklerle diyetinizi destekleyebilirsiniz.
Bir cilt hastalığı olan Vitiligo'nun iyileşmesine yardımcı olur. Cilt kanserini yenmek için de destekleyici bir baharattır.
Afrodizyak tesiri vardır, cinsel gücü arttırır.
Astım ve boğmaca gibi hastalıkların tedavisini destekleyicidir.
İhtiva ettiği antioksidan sayesinde kanseri, kalp ve karaciğer hastalıklarına mani olur.
Midedeki hidroklorik asiti yükselterek hazmı kolaylaştırır. Midenin düzgün hazım sağlaması ishal, kabızlık, kolit gibi hastalıkları önler. Ayrıca gaz ve idrar söktürücüdür, gaz birikmesine de engel olur.
Soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelen karabiber antibakteriyel etkisiyle mikroplarla mücadele eder. Öksürüğü kesmek için balla yenilebilir.
Damar sertliği, yüksek tansiyon, egzama, bağırsak iltihabı ve romatizmadan şikayet edenler, mümkün olduğu kadar az karabiber kullanmalıdır.
  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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