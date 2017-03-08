Kadınların kalbi krize meyilli

ÇOK KIRILGAN
Kadın kalbinin kırılgan ve hassas yapısı bilimsel olarak da kanıtlandı. Genelde aşırı stres ve üzüntünün tetiklediği kırık kalp hastalığı kadınlarda daha sık izleniyor. Kadın kalbinin damarları daha ince ve büzüşmeye daha meyilli olduğundan hasara uğramış kadın kalbinin damarlarını tedavi etmek daha güç oluyor ve kalp krizi geçiren kadınlarda ölüm oranı erkeklere oranla daha yüksek seyrediyor. Kadın kalbinin atım sayısı da fazla olduğundan çarpıntıya daha çok meyilli.
MENOPOZ DÖNEMİNDE RİSK YÜKSELİYOR
Erkeklerle karşılaştırıldığında kadın kalbinin damar hastalığı oluşum riskinde 10 yıllık fark var. Bunun temelinde kadınlık hormonunun koruyucu etkisi ve sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıkların daha az olmasının yattığı tahmin ediliyor. Ancak bu fark menopozdan sonra azalıyor. Menopozda dikkatli olmak gerekiyor.
OLAYLARI UNUTMUYOR
Erkeklerin pek de hoşnut olmadığı bu özellik bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Kadınların hafızada daha çok olayı kaydettiği ve bu olayları erkeklere oranla daha çabuk hatırladığı Norveçli uzmanlar tarafından yapılan bir araştırma ile kanıtlandı.
Bunun nedeni net olarak anlaşılamasa da, özellikle yüksek tansiyon ve damar sertliğine bağlı beyindeki yaşlanmanın erkeklerde daha çok olduğu tahmin ediliyor.
ÇOK FAZLA KONUŞUYOR
Bazı çalışmalar kadınların günlük kullandıkları kelime sayısının erkeklerle benzerlik gösterdiğini savunsa da, bütün dünyada yerleşmiş 'kadınların daha çok konuştuğu' öngörüsü halen geçerli. Özellikle toplum içinde kadınların erkeklere oranla daha çok konuştuğu ve yaklaşık 2.5 kat daha fazla kelime kullandığı saptanmış. Bu da kadınların sosyal ortamlara daha hızlı adapte olmalarını sağlıyor. Sebebi net anlaşılmamakla birlikte, özellikle duyguların kelimelere dökümünde, kadın beyninde daha büyük bir alanın fonksiyon gördüğü düşünülüyor.
BAĞIMLILIĞA HORMON ENGELİ
Kadınların alkolik olma durumu erkeklere oranla oldukça düşük. Yapılan araştırmalarda alkol alımı sonrası kadınların beyninden haz hissi veren hormonların daha az salgılandığı gözlenmiş. Bu özellik, sigara kullanımının kadınlarda daha az olmasına da katkı sağlıyor. Madde bağımlılık riskini düşüren bu özellik diğer taraftan depresyon riskinin kadınlarda daha yüksek olmasına yol açıyor.
ESN K VÜCUT AVANTAJI
Kadın vücudu erkeklere oranla daha esnek yapıya sahip oldukları gibi eklemlerinin hareketliliği de daha geniş. Vücuda kıvraklık kazandıran bu özellik aynı zamanda doğum olayının daha sorunsuz olmasını sağlıyor. Bununla birlikte, özellikle uzun ve zayıf kadınlarda kalp kapak yapısının daha gevşek olması ise daha sık çarpıntı şikayetlerine yol açabiliyor.
BEL BÖLGESİ AZ YAĞLANIYOR
Kadınlar yapı olarak bel bölgesinde yağ depolamaya daha az meyilli. Buna karşın, damar sertliği riskini azaltan bu özellik ne yazık ki kadınlarda obezite sıklığının artmasına bağlı olarak kayboluyor.
BURNU DAHA FAZLA KOKU ALIYOR
Koku ayırt etmede kadınlar erkeklere oranla bir adım önde. Burunda bulunan kokuya duyarlı hücrelerin kadınlarda daha fazla olduğu biliniyor. Parfümlere düşkünlük bu özellikten kaynaklanıyor. Kadınlar bu yetenekleri sayesinde bozulmuş gıdaları çok daha çabuk fark ediyor.
AĞRI EŞİĞİ YÜKSEK
Yapısal olarak ağrı eşiğinin yüksek olması kadınlarda bazen dezavantaj yaratıyor. Ağrı yerinin tam seçilememesi özellikle kalp krizi geçiren kadınlarda tanı koymayı zorlaştırıyor. Kalp krizinde; erkeklerde göğüs ağrısı ön planda iken, kadınlarda nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, şişkinlik hissi öne çıkıyor.
ÖMÜRLERİ UZUN OLUYOR
Normal yaşam beklentisi kadınlarda yaklaşık 5 yıl daha fazla. Buna sebep olarak kadınların kalp-damar hastalıklarına daha az yakalanması, sosyal ilişkilerinin sağlam olması ve bakımlarına dikkat etmeleri gösteriliyor.
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