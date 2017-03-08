Yol Durumu
  1. Böbrek dostu maden suyu
  2. Kadınların kalbi krize meyilli

Dökülen kaşlara sütlü yumurta

Dökülen kaşlara sütlü yumurta
Saçlar gibi kaşlar da dökülüyor. Bu durum kadınların canını bir hayli sıkıyor. Kaşlarının güçlenmesini isteyenlere uzmanlar pratik doğal bir karışım öneriyor. " 1 yumurta sarısı ile 1 yemek kaşığı sütü iyice karıştırın. Kulak çubuğu yardımı ile karışımı kaşların dökülen ve uzamasını istediğiniz bölgeye uygulayın. 20 dakika kadar beklettikten sonra yıkayın."
  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar