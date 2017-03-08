Dökülen kaşlara sütlü yumurta

Saçlar gibi kaşlar da dökülüyor. Bu durum kadınların canını bir hayli sıkıyor. Kaşlarının güçlenmesini isteyenlere uzmanlar pratik doğal bir karışım öneriyor. " 1 yumurta sarısı ile 1 yemek kaşığı sütü iyice karıştırın. Kulak çubuğu yardımı ile karışımı kaşların dökülen ve uzamasını istediğiniz bölgeye uygulayın. 20 dakika kadar beklettikten sonra yıkayın."