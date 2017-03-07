Yol Durumu
  1. Aşka zeytin dalı
  2. Saç dökülmesi hastalık işareti

Nane koklayın başınız ağrımasın

Nane koklayın başınız ağrımasın
Başınız ağrıyor? Bir ağrı kesiciye yönelmeden önce evinizde yapabileceğiniz basit yöntemleri ile ağrınızdan kurtulabilir, rahatlayabilirsiniz. Nane yağı, etkili bir ağrı kesicidir. Migren, sinüzit ve soğuk algınlığına karşı birebirdir. Başınıza nane yağı ile masaj yapabilirisiniz veya burun deliklerinizin kenarına biraz sürebilirsiniz. Nane yağının diğer faydaları ise şöyle;
Kötü kokan nefesi tazeler.
Odaklanma problemini ortadan kaldırır.
Solunum sistemini düzeltir ve düzenler.
Enerji verir ve yorgunluğu defeder.
Sinirlere iyi gelir.
Bölgesel kas ağrılarını alır.
Sindirim sistemini rahatlatır.
Bronşları açar.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar