Nane koklayın başınız ağrımasın

Başınız mı ağrıyor? Bir ağrıkesiciye yönelmedenönce evinizdeyapabileceğiniz basittedavi yöntemleriile ağrınızdankurtulabilir,rahatlayabilirsiniz.Nane yağı,etkili bir ağrıkesicidir. Migren, sinüzit vesoğuk algınlığına karşı birebirdir.Başınıza nane yağı ile masaj yapabilirisinizveya burun deliklerinizin kenarına birazsürebilirsiniz. Nane yağının diğer faydalarıise şöyle;
Kötü kokan nefesi tazeler.
Odaklanma problemini ortadan kaldırır.
Solunum sistemini düzeltir ve düzenler.
Enerji verir ve yorgunluğu defeder.
Sinirlere iyi gelir.
Bölgesel kas ağrılarını alır.
Sindirim sistemini rahatlatır.
Bronşları açar.
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