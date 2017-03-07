Aşka zeytin dalı

Kalp sağlığı için de oldukça faydalı olan zeytin aynı zamanda lezzetli bir aşk yiyeceği. Başta E, A, D ve K vitamini açısından zengin bir besin olan zeytin, enerji verir. Kan dolaşımını hızlandırarak cinsel hayatı renklendirir. Yeşil zeytin erkeklerin, siyah zeytin ise kadınların cinsel gücünü arttırır. Ayrıca üreme sistemini güçlendirir.



BEYİN GELİŞİMİNİ ETKİLER

Aynı zamanda kalsiyum kaybını da engeller. Çocukların beyin gelişiminde etkili olan hücreleri yeniler, besin doku ve organların yaşlanmasını geciktirir. Kalınbağırsak, prostat, mide ve pankreas kanserine yakalanma riskini azaltır. Kalp damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Antioksidandır ve kabızlığı önler.



STRESTEN KORUR

Özellikle içerdiği A vitamini sayesinde ileri yaş hastalığı olarak bilinen katarakt sorununun yaşanma riski azaltır. Zararlı kolesterolü düşürerek, kontrol altında tutulmasını sağlar. Yeşil ve siyah zeytin demir minerali bakımından oldukça zengindir. Alzheimer gibi hastalıkların etkilerini azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi de zeytinin faydalarından biridir. Oksidatif stres ve kronik viral hastalıklara karşı da korur.