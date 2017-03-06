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tadında aşk

Vanilya tadında aşk
Kalsiyum, sodyum ve demir zengini , güzel tadıyla aşk hayatına da lezzet katıyor. Vanilyanın çok az yağ içerdiğini söyleyen uzmanlar, "Ancak yüksek miktarda şeker bulunduğu için dikkatli kullanılmalı" uyarısı yapıyor. Kalori değeri fazla olan vanilyanın vücuda kuvvet verip cinsel gücü ve isteği artırdığını belirten uzmanlar, sağlığa yararlarından bazılarını şöyle sıralıyor...

Afrodizyak etkisi ile cinsel isteği ve gücü arttırır.

Depresyona yardımcıdır ve sinirleri rahatlatır. Stres için koklanması tavsiye edilir.

Hazmı kolaylaştırır ve bağırsaklar için de faydalıdır. Hazım ve mide için vanilya özünden yapılan çay içilebilir.

İyi bir ateş düşürücüdür.

Öksürüğü kesmeye yardımcı olur.

Solunum yolları rahatsızlıklarında astım, alerji ve soğuk algınlığından korur.

Mide bulantısında vanilya koklamak ve bir miktar ağızda tutmak yararlıdır.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Vanilya kokusu tatlı isteğinizi engeller. Canınız tatlı istediğinde vanilya koklayabilir veya çayını içebilirsiniz.

Vanilya yağı, sinir sistemini uyarıcı etkisi ile mideyi uyarır.

Adet söktürücüdür.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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