Taş gibi kanser!

SAFRA KESESİ TAŞI NEDEN OLUŞUR?
Karaciğerin alt arka kısmında küçük bir organ olan safra kesesinin ana görevi karaciğerde üretilip salgılanan safranın depolanması ve ihtiyaç anında on iki parmak bağırsağına boşaltılmasıdır. Safra kesesi içerisinde safra depolanırken bir taraftan da içerisindeki suyun bir miktarı emilerek yoğun hale getirilir. Safra kesesi kasılmasının yetersiz olduğu, yoğun halde çökelek oluştuğu durumlarda safra çamuru ve taşları gelişir. Nerede ise her 5 kişiden 1'inde safra kesesinde taş veya çamur gelişimi saptanır. Bu taşlar ağrı, hazımsızlık, şişkinlik gibi şikayetlere sebep olur.Yıllar içerisinde ağır iltihabi durum gelişir.
BU TAŞLAR NELERE YOL AÇABİLİR?
Taşların en sık oluşturduğu sorun ağrı veya hazımsızlık, şişkinlik ve geğirti hissidir. Safra kesesinde taş bulunanlar için en sık rastlanan risk bu taşların sebep olabileceği bir iltihabi atak geçirmektir ki, acil ameliyat gerekecek kadar ciddi olabilir. Yine bu taşlardan birinin safra kanalında tıkanıklık yapmasıyla sarılık olabilir. Bu yüzden öncelikle buradaki taşın tedavisine odaklanmak gerekir.
Çünkü sarılık sebebi ile ağır karaciğer veya pankreas iltihabı geçirme riski oluşur.
PANKREAS İLTİHABI NE KADAR CİDDİDİR?
Pankreatit yani pankreas iltihabının ülkemizde en sık sebebi safra kesesi taşlarıdır. Bu durum ciddiye alınmalıdır. Çünkü hastayı hayati tehlikeye sokabilir.
SAFRA KESESİ AMELİYATI NASIL YAPILIR?
Laparoskopik veya robotik dediğimiz yöntemler ile çok küçük kesiklerden kapalı yapılan ameliyatlar sadece 45 dakika sürer.
Ameliyatın başarı oranı ise tecrübeli kişilerce yapıldığında yüzde 99'dan yüksektir.
SAFRA KESESİNİN YOKLUĞU SORUN YARATIR MI?
Safra kesesinin alınması sorun çıkarmaz tam aksine hasta organın orada bulunması sorundur. Hayati bir organ olmayan safra kesesinin alınması insan hayatında herhangi bir değişikliğe sebep olmaz.
SAFRA KESESİ ALINANLAR İÇİN ÖZEL BİR DİYET GEREKİR Mİ?
Safra kesesi hasta olduğu için çoğunlukla yağlı yiyeceklerin ve yumurtanın yasaklandığı hastalar ameliyat sonrası kısıtlama olmaksızın dilediklerini yiyebilir. Burada belirleyici olan safra kesesinin yokluğundan çok hastanın beslenme ve bağırsak alışkanlıkları olacaktır.
BU TAŞLAR KANSERE SEBEP OLUR MU?
Kansere sebep olduğunu ispat edecek bilimsel veriler bulunmuyor. Ancak tekrarlayan iltihabi ataklar sebebi ile hücrelerin yapıları bozuluyor ve bu durum kansere sebep olabiliyor. Ayrıca safra kesesi kanseri sebebi ile ameliyat edilen pek çok hastanın safra kesesinde büyük taşların görülmesi de bu kuşkuyu artıran önemli noktalardan.
SAFRA KESESİ KANSERLERİ NEDEN OLUR?
Bilinen en agresif ve tedavisi zor kanser türlerinden biri olan safra kanserleri için en iyi bilinen risk faktörü safra kesesi polipleridir. Safra kesesi içerisinde gelişmiş kabarıklıklar-et benleri olarak tarif edebileceğimiz polipler- tıpkı sindirim sistemimizin başka yerinde gelişen polipler gibi kanser öncüsü olabilir.
HANGİ BESİNLER KORUYUCU?
Lifli gıdalar: Kepek ve keten tohumu gibi yüksek lif içeren besinler safra hastalığına yakalanma riskini düşürüyor.
Bitkiler: Safra sağlığı için en çok tavsiye edilen bitki zerdeçalı, safra kesesini temizleyen nane yağı, rezene, zencefil kökü ve maydanoz takip ediyor.
Meyve-sebzeler: Özellikleri sebzeleri çiğ olarak tüketmek safraya çok faydalı. Çiğ sebzelerde bulunan enzimler sindirimi düzenler, sisteme bağlı organları temizler ve sindirime yardımcı olur. Lahana turşusu, yoğurt gibi fermente gıdalar da yararlıdır.
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