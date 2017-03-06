Soğuk algınlığında antibiyotik içilmez

Her hastalıkta antibiyotik kullanma alışkanlığı tarihe karışıyor. Gereksiz antibiyotiğin zararlarına değinen Konya Hospital KBB Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Şentürk, soğuk algınlığı, grip, kulak ve bademcik iltihabına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Virüs kaynaklı soğuk algınlığında antibiyotik kullanılmadığını söyleyen Dr. Şentürk, gripte daha dikkatli olduklarını belirtti. Uzun süren yüksek ateş halinde bademcik iltihabına antibiyotik tedavisi uyguladıklarını anlatan Dr. Şentürk, daha çok çocuklarda görülen ortakulak iltihabında da bu ilaca başvurduklarını ifade etti.
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