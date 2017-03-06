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Soğuk algınlığında içilmez

Soğuk algınlığında antibiyotik içilmez
Her hastalıkta kullanma alışkanlığı tarihe karışıyor. Gereksiz antibiyotiğin zararlarına değinen Konya Hospital KBB Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Şentürk, soğuk algınlığı, grip, kulak ve bademcik iltihabına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Virüs kaynaklı soğuk algınlığında antibiyotik kullanılmadığını söyleyen Dr. Şentürk, gripte daha dikkatli olduklarını belirtti. Uzun süren yüksek ateş halinde bademcik iltihabına antibiyotik tedavisi uyguladıklarını anlatan Dr. Şentürk, daha çok çocuklarda görülen orta kulak iltihabında da bu ilaca başvurduklarını ifade etti.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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