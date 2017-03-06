Kola-pasta-börek sonu obez demek

Erken yaşta tansiyon, kolesterol ve şeker hastalığı ile tanışan kilolu çocukları ileride birçok ölümcül rahatsızlık bekliyor. Bu durumun önlenebileceğini söyleyen İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden, Sağlıklı Yaşam Merkezi Direktörü Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, şişman çocuk kuşağını ve nedenlerini anlatıyor.
RİSK FAKTÖRLERİ
* Beslenme: Asitli, şekerli içecekler, hamur işi gıdalar, kızartmalar, şeker, gofret, pasta, kek, börek, kurabiye, hamburger gibi hazır gıdalar sık acıktırıyor ve vücutta yağa dönüşüyor.
* Genetik yatkınlık: Ailesi kilolu olan çocuklar, evde kolay ulaşılabilen abur-cubur gıdalar ve şekerli içeceklerle beslenir, hareketsiz yaşam tarzıyla büyütülürse çok kolay şişmanlar.
* Ailenin alışveriş tarzı: Meşrubat, cips, şekerleme, bisküvi, gofret, kek tarzı gıdaların bolca bulunduğu marketlere çocuklarla gitmek onların bu gıdalara isteğini artırır ve kilo almasına neden olur.
* Egzersiz eksikliği: TV- bilgisayar bağımlılığı egzersiz eksikliğine yol açarak kalorileri depolar.
* Düşük gelir: Gelir düzeyi düşük ailelerin mecburen aldığı kolay bayatlamayan, ucuz gıdalar bol miktarda şeker, yağ ve tuz içerip, kilo aldırıyor.
* Çocuk psikolojisi: Aile veya okul stresi, kötü beslenmesiyle örnek olan arkadaşlar, bazı çocukları fazla yemeye yöneltiyor.
* Reklamlar: Abur cubur gıda reklamları, çocukları acıkmadan yemeye teşvik ediyor.
KÖTÜ YAŞAM TARZININ SONU
Şeker hastalığı.
Kolesterol yüksekliği.
Yüksek tansiyon.
Gençlikte erken kalp damar hastalıkları riski ve solunum yolu rahatsızlıkları.
Mikrobik hastalıklara yatkınlık.
Horlama ve uykuda nefes alma zorluğu.
Hormonal bozukluk sonucu erken gelen ergenlik.
Kaygı, depresyon, fazla uyuklama, isteksizlik.
Öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, sinirlilik.
ANNELERE 'ALTIN' ÖĞÜTLER
Evde cips, kurabiye, tatlı, gofret gibi atıştırmalıklar bulundurmayın.
Buzdolabına dilimlenmiş az şekerli meyveler, salatalık, domates, havuç gibi atıştırmalıklar koyun.
Sebzeleri az pişirin ve tablo gibi süsleyerek sofraya getirin. Her gün yedirin.
Yoğurt, tereyağı, yumurta ve peynir uzun süre tok tutan, sağlıklı protein içeren gıdalardır. Kahvaltıda verin.
Ders çalışırken ve sabah kahvaltıda kavrulmamış badem, ceviz, fındık yemesini teşvik edin.
Köfteyi hindi etinden yapmayı deneyin.
Haftada en az 2-3 gün ızgara veya fırında balık yemeye alıştırın.
Hamburger- köfteden vazgeçemiyorsa çiğköfte yer gibi ekmek yerine marulun içine sararak yedirmeyi deneyin. Daha az karbonhidrat ve kalori tüketmiş olur.
Beslenme çantasına evde yapılan köfte, yumurta, peynir, tereyağlı tam tahıllı ekmek, kuruyemiş ve meyve koyun.
Kilo yapan şekerli içecekler yerine, ayran, domates, greyfurt suyu içirin.
Sofraya ailece oturmaya çalışın. Yemek sırasında TV, cep telefonu ve bilgisayar kullanılmaması iletişimi arttırır, yenilen gıdanın cinsi ve miktarına dikkat sağlar.
Kıvırcık salata ve mercimekle yapılan bir salata oldukça doyurucu ve az kalorilidir, salatasız sofra kurmayın.
Et yemeklerini patatesle değil sebzeyle yapın ve sebzeleri az pişirin.
Kızartma yerine ızgara, buğulama ve fırın yemeklerine ağırlık verin.
HAZIRLAYAN: HÜLYA BALCI
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