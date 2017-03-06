Evli kadınlar daha stresli

Hemen herkesin yaşadığı stres kronik hale geldiğinde sıkıntı yaratıyor. AnadoluSağlık MerkeziUzman PsikologSelin Karabulut, evli kadınların stres düzeyinin bekar kadınlara göre yüzde 33 daha fazla olduğunu belirtiyor. Selin Karabulut, şöyle devam ediyor: "Stresle başa çıkma yolları ve kronik stresten kur- Evli kadınlardaha stresli tulmanın tedavisi farklılıklar gösterir. Psikiyatrik yardımgerekebilir. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, doğal yaşam ve stres faktörlerinden uzak durmak oldukça önem taşır."
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