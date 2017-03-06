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Evli kadınlar daha stresli

Evli kadınlar daha stresli
Hemen herkesin yaşadığı stres kronik hale geldiğinde sıkıntı yaratıyor. Anadolu Sağlık Merkezi Uzman Psikolog Selin Karabulut, evli kadınların stres düzeyinin bekar kadınlara göre yüzde 33 daha fazla olduğunu belirtiyor. Selin Karabulut, şöyle devam ediyor: "Stresle başa çıkma yolları ve kronik stresten kur- Evli kadınlar daha stresli tulmanın tedavisi farklılıklar gösterir. Psikiyatrik yardım gerekebilir. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, doğal yaşam ve stres faktörlerinden uzak durmak oldukça önem taşır."
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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