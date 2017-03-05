Tuzu bırak limona bak

Aşırı tuz kullanımı felç, körlük, kalp-böbrek yetmezliği ile hipertansiyon gibi birçok hastalığı tetikliyor. İzmirMedicalpark HastanesiEndokrinoloji ve MetabolizmaHastalıkları UzmanıYrd. Doç. Dr. Ali Saklamaz, Türk insanının, günlük alınması gereken tuz miktarının 3 katından fazlasını kullandığını belirterek, "Yemeği tuz olmadan lezzetlendirmek için baharatlar ve limonkullanın" diyor. Yrd. Doç. Dr. Saklamaz, şöyle konuşuyor: "Tuzun, ihtiyaç kadar kullanılması önemli. Yeme hizmeti veren restoran ve kafeterya gibi yerlerin tuz kullanımı konusunda hassas olmaları gerekiyor. Tuzu ne kadar az tüketirsek o derecede hastalıklardan korunmuş oluruz."
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