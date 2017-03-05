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Tuzu bırak limona bak

Tuzu bırak limona bak
Aşırı tuz kullanımı felç, körlük, ile hipertansiyon gibi birçok hastalığı tetikliyor. İzmir Medicalpark Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ali Saklamaz, Türk insanının, günlük alınması gereken tuz miktarının 3 katından fazlasını kullandığını belirterek, "Yemeği tuz olmadan lezzetlendirmek için baharatlar ve limon kullanın" diyor. Yrd. Doç. Dr. Saklamaz, şöyle konuşuyor: "Tuzun, ihtiyaç kadar kullanılması önemli. Yeme hizmeti veren restoran ve kafeterya gibi yerlerin tuz kullanımı konusunda hassas olmaları gerekiyor. Tuzu ne kadar az tüketirsek o derecede hastalıklardan korunmuş oluruz."
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