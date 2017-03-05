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- olursun çivi gibi

Mevsim değişikliği ile birlikte nezle ve grip gibi hastalıklar yine yakamıza yapıştı. Uzmanlar, korunmak için bağışıklığı güçlendiren besinleri önerdi...

Portakal-kivi olursun çivi gibi
Soğuk algınlığı, grip, bronşit, farenjit... Herkesi yorgan döşek yatıran bu hastalıklardan korunmanın yolu vücutta enfeksiyona neden olan virüs ve bakterilere karşı adeta kalkan görevi üstlenen bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçiyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, bağışıklığı güçlendiren besinleri şöyle sıralıyor...
BALIK: Omega-3 yağ asidinin en önemli kaynağıdır. Hastalık yapan bileşiklerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.
: Yüksek oranda C vitamini içeren ve soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklardan koruyor. Aşırı miktarda tüketmemek gerekiyor.
YUMURTA: Yeterli protein almak bağışıklık sisteminin güçlenmesi için önemli. Yumurta da en kaliteli protein kaynağı. sorununuz yoksa haftada en az 3-4 kez günde 1 yumurta tüketebilirsiniz.
SARIMSAK: İçerdiği vitamin ve mineraller kanser, kalp-damar hastalıklarını önlüyor. Soğuk algınlığı, nezle ile giripten koruyor. Ezerek ve çiğ olarak yemeye özen gösterin.
KARALAHANA: Anti kanser ve anti viral etkilere sahiptir. Mevsiminde haftada 1-2 kez tüketebilirsiniz.
BAKLAGİLLER: Bağışıklık sistemini güçlendirmek için mercimek ve nohut gibi baklagiller tüketin. Ancak yanında mutlaka limonlu bir yeşil salata eşlik etsin. 3 YEŞİL ÇAY: Serbest radikallerle savaşan antioksidanlardan zengindir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Ancak kaynar suyla değil, sıcak suyla demleyin. 3 NAR: Güçlü bir bağışıklık için olmazsa olmaz besinlerden biridir. Yarım nar bir porsiyon meyveye eşittir.
ZENCEFİL: Kolesterolü düşürür, karaciğeri korur, bağışıklığı güçlendirir.
ZERDECAL: Kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde, kolesterolün düşürülmesinde rol oynayan, iltihap önleyici gibi özelliklere sahip olan zerdeçal, güçlü bir bağışıklık sistemi için de sofranızda yer almalı.
KETEN TOHUMU: Fosfor, magnezyum, bakır ve B grubu vitaminler, Omega 3 ile Omega 6 yağ asitleri için iyi bir kaynak ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
KEFİR: Probiyotik içeriğiyle vücuda direnç verip, hastalıklardan korur.
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