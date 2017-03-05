Portakal-kivi olursun çivi gibi

BALIK: Omega-3 yağ asidinin en önemli kaynağıdır. Hastalık yapan bileşiklerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.
C VİTAMİNİ: Yüksek oranda C vitamini içeren portakal ve kivi soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklardan koruyor. Aşırı miktarda tüketmemek gerekiyor.
YUMURTA: Yeterli protein almak bağışıklık sisteminin güçlenmesi için önemli. Yumurta da en kaliteli protein kaynağı. Sağlık sorununuz yoksa haftada en az 3-4 kez günde 1 yumurta tüketebilirsiniz.
SARIMSAK: İçerdiği vitamin ve mineraller kanser, kalp-damar hastalıklarını önlüyor. Soğuk algınlığı, nezle ile giripten koruyor. Ezerek ve çiğ olarak yemeye özen gösterin.
KARALAHANA: Anti kanser ve anti viral etkilere sahiptir. Mevsiminde haftada 1-2 kez tüketebilirsiniz.
BAKLAGİLLER: Bağışıklık sistemini güçlendirmek için mercimek ve nohut gibi baklagiller tüketin. Ancak yanında mutlaka limonlu bir yeşil salata eşlik etsin. 3 YEŞİL ÇAY: Serbest radikallerle savaşan antioksidanlardan zengindir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Ancak kaynar suyla değil, sıcak suyla demleyin. 3 NAR: Güçlü bir bağışıklık için olmazsa olmaz besinlerden biridir. Yarım nar bir porsiyon meyveye eşittir.
ZENCEFİL: Kolesterolü düşürür, karaciğeri korur, bağışıklığı güçlendirir.
ZERDECAL: Kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde, kolesterolün düşürülmesinde rol oynayan, iltihap önleyici gibi özelliklere sahip olan zerdeçal, güçlü bir bağışıklık sistemi için de sofranızda yer almalı.
KETEN TOHUMU: Fosfor, magnezyum, bakır ve B grubu vitaminler, Omega 3 ile Omega 6 yağ asitleri için iyi bir kaynak ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
KEFİR: Probiyotik içeriğiyle vücuda direnç verip, hastalıklardan korur.
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