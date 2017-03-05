Fazla spor erkeği bozar

Her şeyin olduğu gibi sporun da fazlası zararlı. Yoğun egzersiz, seks hormonları, yani doğurganlık ve libido üzerinde olumsuz etki gösteriyor. TüpBebek Uzmanı Op. Dr. SevalTaşdemir, "Yoğun spor, uzunsüre kullanılan steroidlerve sauna; sperm kalitesinibozarak erkeklerde kısırlığaneden olur" diyor. sperm kalite si dü şer Fazla sporun, fiziksel yorgunluğa ve buna bağlı olarak da düşük testosteron seviyelerine yol açtığını söyleyen Dr. Taşdemir, şöyle konuşuyor: "Aşırı spor yapan erkeklerde kas artışı ile yağ oranındaki azalma kandaki testosteronda yüksekliğeneden olur. Ağır spor dallarıyla uğraşan erkeklerde testosteron hormonu düzeyi, sperm üretimi ve kalitesinde ciddi oranda düşüş göstermektedir. Aynı zamanda spor salonlarında her gün saunada zamangeçirilmesi testislerinolumsuz etkilenmesine nedenolabilmektedir. Kullanılacak vitamin-mineral desteği ve bazı antioksidan ilaçlar üreme kapasitesine olumlu katkı sağlar. Doğru ve uygun dozlarda, uzun süre kullanıldığında sperm sayısı ve kalitesini artırır."
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