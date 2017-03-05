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erkeği bozar

Fazla spor erkeği bozar
Her şeyin olduğu gibi sporun da fazlası zararlı. Yoğun egzersiz, seks hormonları, yani doğurganlık ve libido üzerinde olumsuz etki gösteriyor. Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, "Yoğun spor, uzun süre kullanılan steroidler ve sauna; sperm kalitesini bozarak erkeklerde kısırlığa neden olur" diyor. sperm kalite si dü şer un, fiziksel yorgunluğa ve buna bağlı olarak da düşük testosteron seviyelerine yol açtığını söyleyen Dr. Taşdemir, şöyle konuşuyor: "Aşırı spor yapan erkeklerde kas artışı ile yağ oranındaki azalma kandaki testosteronda yüksekliğe neden olur. Ağır spor dallarıyla uğraşan erkeklerde testosteron hormonu düzeyi, sperm üretimi ve kalitesinde ciddi oranda düşüş göstermektedir. Aynı zamanda spor salonlarında her gün saunada zaman geçirilmesi testislerin olumsuz etkilenmesine neden olabilmektedir. Kullanılacak vitamin-mineral desteği ve bazı antioksidan ilaçlar üreme kapasitesine olumlu katkı sağlar. Doğru ve uygun dozlarda, uzun süre kullanıldığında sperm sayısı ve kalitesini artırır."
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