Şalgamla kuvvetlen

Birçok hastalığa iyi gelen şalgam suyu, cinsel hayata da katkı sağlıyor. Vitamin ve mineral deposu şalgamın afrodizyak etki gösterdiğini söyleyen uzmanlar, sağlığa yararlarından bazılarını ise şöyle sıralıyor: İştahı açar.
Laktik asit içerir, sindirimi kolaylaştırır. B grubu vitaminleriiçerir, sinirleri yatıştırır.
Mide ve karaciğer hastalıklarına karşı faydalıdır. Kalsiyum, potasyum vedemir içerir; kemikleri, dişlerikuvvetlendirir.
Afrodizyak özelliği vardır. 100 gramında 20 kaloriolan şalgam, A-B-C vitaminiiçerir. Kalp, damar ve gözsağlığı için faydalıdır.
İdrar söktürücüdür. Romatizmaya, eklemağrılarına, mafsal şişliklerine,böbrek kumuve taşlarına karşıiyi gelir.
Apse, dolama, kan çıbanı, ergenlik sivilceleri, egzama gibi şikayetlerde etkilidir. Göğsü yumuşatır.Akciğer vebronşları temizler.
Boğaz iltihabına, kabızlığa ve şeker hastalığına etki eder. İçerdiğifosfor, kalsiyum,potasyum,stresiönleyipsinirleriyatıştırır.
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