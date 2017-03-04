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Şalgamla kuvvetlen

İçeriğindeki vitamin ve minerallerle birçok derde deva olan şalgam, afrodizyak etkisiyle de dikkat çekiyor

Şalgamla kuvvetlen
Birçok hastalığa iyi gelen şalgam suyu, cinsel hayata da katkı sağlıyor. Vitamin ve mineral deposu şalgamın afrodizyak etki gösterdiğini söyleyen uzmanlar, sağlığa yararlarından bazılarını ise şöyle sıralıyor:
İştahı açar.
Laktik asit içerir, sindirimi kolaylaştırır.
B grubu vitaminleri içerir, sinirleri yatıştırır.
Mide ve karaciğer hastalıklarına karşı faydalıdır.
Kalsiyum, potasyum ve demir içerir; kemikleri, dişleri kuvvetlendirir.
Afrodizyak özelliği vardır.
100 gramında 20 kalori olan şalgam, A-B-C vitamini içerir. Kalp, damar ve göz sağlığı için faydalıdır.
İdrar söktürücüdür.
Romatizmaya, eklem ağrılarına, mafsal şişliklerine, böbrek kumu ve taşlarına karşı iyi gelir.
Apse, dolama, kan çıbanı, ergenlik sivilceleri, egzama gibi şikayetlerde etkilidir.
Göğsü yumuşatır. Akciğer ve bronşları temizler.
Boğaz iltihabına, kabızlığa ve şeker hastalığına etki eder.
İçerdiği fosfor, kalsiyum, potasyum, stresi önleyip sinirleri yatıştırır.
  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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