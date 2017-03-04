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etkiliyor dersleri

Bahar alerjisi etkiliyor dersleri
Mart, Nisan ve Mayıs aylarında polenlerin yoğun bir şekilde yayıldığına dikkat çeken uzmanlar, alerjisi olanları uyardı. Giresun Özel Ada Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Kayıkçıoğlu, "Bahar aylarında polene hassasiyeti olanlar, burun kaşınması, hapşırma, nezle, burun tıkanması, gözlerde sulanma, kaşınma gibi alerjik nezle, göz alerjisi yaşar. Ayrıca öksürük, nefes sıkışması gibi astım şikayetleri de olur. Çocuklarda ise alerjik nezle, astımla birlikte görülür" dedi. Dr. Kayıkçıoğlu, şöyle devam etti: " okul başarısını da etkiler. Alerjik çocukların burunları tıkalı olduğu için uyku kaliteleri bozulur. İyi uyuyamayan çocuklar gün boyu halsizlik yaşar. Bu da okul başarısını ciddi bir şekilde düşürür. Alerjik çocukların çamaşırları parfümsüz deterjanla yıkanmalıdır."
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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