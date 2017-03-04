Bahar alerjisi etkiliyor dersleri

Mart, Nisan ve Mayıs aylarında polenlerin yoğun bir şekilde yayıldığına dikkat çeken uzmanlar, alerjisi olanları uyardı. Giresun Özel Ada HastanesiBaşhekim Yardımcısı Dr. AliKayıkçıoğlu, "Bahar aylarında polene hassasiyeti olanlar, burun kaşınması, hapşırma, nezle, burun tıkanması, gözlerde sulanma, kaşınma gibi alerjik nezle, göz alerjisi yaşar. Ayrıca öksürük, nefes sıkışması gibi astım şikayetleri de olur. Çocuklarda ise alerjik nezle,astımla birlikte görülür" dedi. Dr. Kayıkçıoğlu, şöyle devam etti: "Bahar alerjisi okul başarısını da etkiler. Alerjik çocuklarınburunları tıkalı olduğu içinuyku kaliteleri bozulur. İyi uyuyamayan çocuklar gün boyu halsizlik yaşar. Bu da okul başarısını ciddi bir şekilde düşürür. Alerjik çocuklarınçamaşırları parfümsüz deterjanlayıkanmalıdır."
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