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30 dakika yürü Alzheimer olma

30 dakika yürü Alzheimer olma
Sağlıklı bir hayat için mutlaka yürüyüş yapılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, "Sadece yarım saatlik yürüyüş bile birçok hastalıktan korunmanıza yardımcı olacaktır" dedi. Uzmanlar, 30 dakikalık yürümenin vücutta yaptığı etkiyi şöyle sıraladı: "İlk 10 dakikada Endorfin hormonu salgılanır; stres, yorgunluk kaybolur. Vücut direnci artar. Glokom riski azalır. 5 yılda Alzheimer riski yarı yarıya düşer. Kalp hızı ve kan dolaşımı artar. Kol-omuz kasları çalışır. Karın kasları gelişir. Kemik kütlesi yükselir. Bacaklar kuvvetlenir. Kadınlarda kolon kanseri riski yüzde 31 azalır."
  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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