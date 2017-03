Elma-yoğurt-pirinç böbrekler temiz

organlarımızdan böbrekler , vücuttaki zararlı maddeleri süzüyor. Aynı zamanda şeker ve hormon dengesini, kandaki asit-baz ileGörevlerini yerine getiremediğinde kişinin hayatı tehlikeye giriyor.bu durumda doğuyor.böbrekleri temizleyen besinleri sıralıyor...: Özelikle kırmızı elma, böbrek hastalıkları nın tedavi sine destek verdiği gibi koruyucu bir kalkan görevi de üstlenir. Böbreği temizler, lif içeriği ile süzme işlemini en iyi şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olur. Günde orta boy bir elma böbrek sağlığı için önemlidir.: Çinko ve demir içeren kabak çekirdeği, Omega 3 etkisi ile de böbrek hastalıklarında etkilidir.Bunun yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendiren ve depresyon, kronik halsizlik gibi durumlara olumlu etki eden bir özelliktedir.: İçerisinde yer alan kalsiyum,önlemeye yardımcıdır.Omega- 3 içeriği yüksek balık grupları, böbrek hastalıklarında toparlayıcı ve tedavi edici role sahiptir.Çinko ve demir içeriği böbreklerin çalışması ve hastalıkların seyrinin olumlu yönde değişmesine yardımcıdır.Pirinç, böbrek hastalıklarındave hastalık seyrinin düzelmesi, yaşam kalitesinin artması açısından önemlidir. AncakYüksek şekeri olan böbrek hastalarında hastalığı olumsuz etkiler. Şekerin düzenlendiği durumlarda pirinç böbreklerin olumlu yönde tedavi edilmesine yardımcı olur.: İçerdiği vitamin-mineraller ileçalışmasına destek olur. Her sabah kahvaltıda çiğ olarak tüketildiğinde demir emilimi ve depoların doldurulmasını sağlar. Enerji verici ve lif etkisi yüksektir. Üreme ve sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır.Yemek aralarında tüketilen yoğurt böbreklerin iyi çalışmasına yardımcı olur. Taze meyve ya da sebzelerle karıştırılarak yenilen yoğurt, meyvelerin C vitamini ve mineral etkileriyle birleşince böbrek fonksiyonlarını olumlu yönde etkilerDemir emilimine yardımcı olan mürdüm eriği, A-B-C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Böbrek başta olmak üzere, kalp ve kolesterol hastalıklarına da iyi gelir. Metabolizmayı hızlandırır ve iyi bir antioksidandır.İdeal kiloyu korumak, egzersiz yapmak, sağlıklı beslenme k, tuzu azaltmak, yeterli sıvı almak, sigara-alkolden, ağrı kesici ilaçlardan kaçınmak, tansiyonu, şekeri düzenli ölçtürmek böbrek hastalıklarından korunmada önemli rol oynuyor. Eğer şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, kalp-damar rahatsızlığı veya ailede böbrek hastası olan kişiler varsa, kilo fazla veya yaş 60'dan büyük ise böbrekleri yılda en az bir kere kontrol ettirmek gerekiyor.Böbrek taşları, ağrı yapan en tipik etkendir. Bu taşlar, vücut içinde bir takım maddelerin böbreklere veya idrar yollarına yerleşmesi ile oluşmaktadır. Böbrek taşının oluşması ile birlikte böbreklerde şiddetli ağrılar meydana gelebilir. Kişinin ateşi yükselir, midesi bulanır ve kusma eğilimi gösterir. Ağrının en şiddetli olduğu yer kaburganın alt kısmıdır.İdrar yollarında meydana gelebilecek herhangi bir iltihap, taş, ur, kan pıhtılaşması böbrek ağrısı na yol açar.: Böbrek apsesi hastalığı akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki tipte de de hastanın ateşi yükselir, midesi bulanır ve kusar. Sırtında ve belinde ağrılar meydana gelir. Son derece ciddi bir tehlike oluşturur ve teşhis edilip tedavi edilmesi, böbreklerin alınması riskini ortadan kaldırmada etkilidir.öbrek boşluğunda idrarın birikmesi ile böbrek şişmeye ve büyümeye başlar. Akabinde kişi bel ağrısı ile birlikte böbrek ağrıları çeker. Acil tedavisi şarttır.